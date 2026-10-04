TP.HCM ưu tiên xử lý ngập ở Thảo Điền, chợ Thủ Đức, Tân Sơn Nhất

Theo Kế hoạch giải quyết tình trạng ngập nước trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026-2030 của UBND TP.HCM vừa ban hành, thành phố xác định danh mục 9 dự án cần hoàn thành đến hết năm 2026, với tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỷ đồng, nhằm giải quyết 3 vị trí ngập.

54 dự án với hơn 69.300 tỷ đồng giai đoạn 2026-2027

Khu vực TP.HCM cũ hoàn thành 3 dự án với tổng mức đầu tư gần 1.343 tỷ đồng, giải quyết 2 vị trí ngập. TP Thủ Đức cũ hoàn thành 1 dự án với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Bình Dương cũ hoàn thành 4 dự án với tổng mức đầu tư hơn 5.437 tỷ đồng. Bà Rịa - Vũng Tàu cũ hoàn thành 1 dự án với tổng mức đầu tư hơn 366 tỷ đồng; giải quyết 1 vị trí ngập.

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM thường xuyên ngập nặng khi gặp mưa to. Ảnh: Duy Hiệu.

Thành phố cũng xác định danh mục 45 dự án cần hoàn thành đến hết năm 2027, với tổng mức đầu tư 62.197 tỷ đồng, nhằm giải quyết 30 vị trí ngập.

Trong đó, kế hoạch đề cập việc xây dựng cơ chế để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm giải quyết 6 khu vực ngập nặng trên địa bàn thành phố.

Các khu vực gồm: Thảo Điền - Quốc Hương - Nguyễn Văn Hưởng; chợ Thủ Đức; Gò Vấp cũ và sân bay Tân Sơn Nhất; đường Nguyễn Văn Quá; Quốc lộ 13 thuộc Bình Dương cũ và Quốc lộ 51 thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trong danh mục dự án cần hoàn thành đến hết năm 2027, khu vực TP.HCM cũ có 19 dự án, tổng mức đầu tư hơn 24.619 tỷ đồng, nhằm giải quyết 12 vị trí ngập. Khu vực TP Thủ Đức cũ có 8 dự án, tổng mức đầu tư gần 18.882 tỷ đồng, nhằm giải quyết 8 vị trí ngập.

Tại Bình Dương cũ, kế hoạch xác định hoàn thành 14 dự án với tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, giải quyết 8 vị trí ngập. Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 4 dự án với tổng mức đầu tư gần 669 tỷ đồng, giải quyết 2 vị trí ngập.

Tính chung giai đoạn 2026-2027, thành phố xác định 54 dự án với tổng mức đầu tư hơn 69.340 tỷ đồng, nhằm giải quyết 33 vị trí ngập.

Rà soát nguyên nhân gốc rễ gây ngập

Bên cạnh giải pháp công trình, TP.HCM đặt nhiệm vụ rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng thoát nước, phân tích nguyên nhân gốc rễ gây ngập và xây dựng mô hình quản lý lưu vực.

Trên cơ sở đó, thành phố đề xuất giải pháp tổng thể và xác định thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp với đặc điểm địa hình, thủy văn, khí hậu của TP.HCM sau hợp nhất.

Cơn mưa giờ tan tầm khiến giao thông một số tuyến đường ở TP.HCM ùn ứ. Ảnh: Duy Hiệu.

Kế hoạch cũng yêu cầu kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm tắc nghẽn cục bộ, bảo đảm hệ thống thoát nước được kết nối liên phường, xã và các hệ thống hạ tầng có liên quan.

Đối với công tác duy tu, vận hành, thành phố thực hiện sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống và kênh rạch, lắp đặt và vận hành van ngăn triều tại các cửa xả, đấu nối cống và mở hướng thoát nước mới; đồng thời vận hành hiệu quả các trạm bơm hỗ trợ thoát nước và các cống kiểm soát triều lớn như Bình Lợi, Bình Triệu, Rạch Lăng, Bình Nhâm…

Khi xảy ra ngập hoặc có nguy cơ cao, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thành phố chủ động triển khai ứng cứu theo phương án đã xây dựng, tổ chức trực ứng cứu cơ động 24/7.