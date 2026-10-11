TP.HCM ưu tiên nguồn lực cho các công trình giao thông trọng điểm

Ngày 11/10, Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10/2026, với chủ đề “Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức”.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các đơn vị liên quan đã trao đổi về thực trạng hạ tầng giao thông, khả năng kết nối giữa các loại hình vận tải và giải pháp huy động nguồn lực đầu tư.

Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10/2026.

Tại chương trình, cử tri đề nghị thành phố rà soát, đánh giá toàn diện tình hình phát triển các loại hình giao thông, xác định những lĩnh vực chưa được đầu tư tương xứng để có phương án phân bổ nguồn lực phù hợp.

Trong đó, việc tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến Metro số 1 và khả năng kết nối Metro với xe buýt, phương tiện cá nhân, hạ tầng phục vụ hành khách được đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị thành phố làm rõ định hướng huy động vốn phát triển giao thông, đồng thời nghiên cứu khai thác giá trị gia tăng từ đất đai tại những khu vực được hưởng lợi từ các dự án đường bộ, cầu và công trình hạ tầng.

Khai thác lợi thế, tháo gỡ những điểm nghẽn hạ tầng

Đánh giá về thực trạng giao thông thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển hệ thống vận tải đa phương thức, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và cảng biển.

Trong đó, sân bay Tân Sơn Nhất hiện phục vụ khoảng 42 triệu lượt hành khách mỗi năm, chiếm khoảng 37% tổng lượng hành khách hàng không cả nước.

Trong khi đó, hệ thống cảng biển TP.HCM đảm nhận khoảng 65% sản lượng hàng hóa thông qua container của cả nước.

Dù có nhiều điều kiện thuận lợi, thành phố vẫn phải đối mặt với áp lực giao thông gia tăng, quỹ đất dành cho hạ tầng còn hạn chế và sự kết nối giữa các phương thức vận tải chưa đồng bộ.

Đây là những vấn đề cần được tập trung giải quyết nhằm nâng cao năng lực vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Theo ông Trần Quang Lâm, một trong những giải pháp quan trọng là khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, đồng thời gắn kết chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị và quy hoạch giao thông.

Cách tiếp cận này không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên đất mà còn tạo thêm nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng.

Cùng quan điểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt cho rằng, việc chuẩn bị quỹ đất sạch dọc các tuyến vành đai, các trục giao thông liên vùng và khu vực quanh nhà ga đường sắt đô thị sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Thông qua mô hình này, thành phố có thể khai thác phần giá trị gia tăng của đất đai hình thành từ quá trình đầu tư hạ tầng để tái đầu tư cho các công trình giao thông.

Tuy nhiên, việc khai thác nguồn lực đất đai phải đi đôi với bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Quy hoạch cần được chuẩn bị đồng bộ, công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng đầu cơ và bảo đảm người dân tại những khu vực chịu tác động có điều kiện ổn định cuộc sống.

Tăng kết nối giao thông công cộng

Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cho biết, kể từ khi chính thức vận hành thương mại ngày 22/12/2024, tuyến Metro số 1 đã phục vụ hơn 40 triệu lượt hành khách.

Trong 9 tháng năm 2026, tuyến vận chuyển hơn 18 triệu lượt hành khách, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Để hỗ trợ hành khách tiếp cận Metro, mạng lưới xe buýt kết nối các nhà ga đã được mở rộng. Thành phố cũng bổ sung các điểm giữ xe, taxi, xe công nghệ và xe đạp công cộng nhằm đa dạng hóa lựa chọn di chuyển.

Dù vậy, việc tiếp cận nhà ga tại một số khu vực vẫn chưa thuận tiện, ảnh hưởng đến khả năng thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng.

Vì vậy, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối, bố trí các điểm đón, trả khách hợp lý và phát triển những phương thức di chuyển phù hợp cho chặng đầu, chặng cuối của hành trình.

TP.HCM tăng kết nối giao thông công cộng.

Cùng với đó, việc tích hợp vé giữa xe buýt, Metro và các loại hình vận tải khác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành sẽ góp phần rút ngắn thời gian chuyển tuyến, giảm chi phí đi lại và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh, phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức không chỉ là tăng số lượng công trình hay đầu tư riêng lẻ từng loại hình mà quan trọng hơn là tổ chức, kết nối đồng bộ các phương thức vận tải, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển không gian đô thị.

Theo bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, để cân đối nguồn lực đầu tư, thành phố cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tránh phân bổ vốn dàn trải.

Trong đó, cần ưu tiên những công trình có khả năng giải quyết các điểm nghẽn, tăng cường kết nối liên vùng, kết nối cảng biển, sân bay, trung tâm logistics và các khu vực động lực phát triển mới.

Mạng lưới xe buýt kết nối các nhà ga đã được mở rộng phục vụ người dân.

Nguồn lực đầu tư cần được huy động đồng bộ từ ngân sách Nhà nước, vốn xã hội hóa và nguồn lực đất đai thông qua mô hình TOD. Quá trình triển khai phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng cho biết, trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, TP.HCM có thêm cơ sở pháp lý để chủ động huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt, công trình ngầm và logistics.

Thời gian tới, HĐND TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với UBND TP.HCM cụ thể hóa các cơ chế, chính sách liên quan, tăng cường giám sát quá trình thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.