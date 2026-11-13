Tp.HCM ưu tiên đầu tư 29 công viên, chỉnh trang 8 công viên hiện hữu giai đoạn 2026-2030

UBND Tp.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, với định hướng phát triển đồng bộ hệ thống cây xanh, công viên, rừng và các không gian sinh thái. Trong đó, thành phố ưu tiên những khu vực đông dân cư, còn thiếu mảng xanh và chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu.

Năm 2029, thành phố dự kiến chỉnh trang Công viên Tao Đàn tại phường Bến Thành (8,98ha).

Ưu tiên 29 dự án công viên, quy mô 819ha

Theo đề án, danh mục ưu tiên đầu tư gồm 29 dự án công viên với tổng diện tích khoảng 819ha. Trong đó, 20 dự án dự kiến thực hiện bằng vốn đầu tư công, quy mô 138,48ha; 9 dự án triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), quy mô 680,52ha.

Riêng năm 2026, thành phố đề xuất triển khai 10 dự án với tổng diện tích 36,73ha. Một số dự án đáng chú ý gồm Công viên số 1 Lý Thái Tổ tại phường Vườn Lài (4,4ha), Công viên khu trường đua Phú Thọ tại phường Phú Thọ (6,5ha), Công viên Thạnh Lộc tại phường An Phú Đông (3,37ha).

Ngoài ra, danh mục còn có Công viên Tân Chánh Hiệp tại phường Trung Mỹ Tây (1,69ha), Công viên Hiệp Phú tại phường Tăng Nhơn Phú (1,56ha) và cải tạo Công viên Khang Điền tại phường Phước Long (1,14ha).

Trong giai đoạn 2027-2029, Tp.HCM tiếp tục đề xuất ưu tiên các dự án như công viên, cây xanh thuộc dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Công viên Đông Thạnh, Công viên Cảng Nhà Rồng, Công viên Gò Cát và Công viên Hiệp Thành.

Đáng chú ý, đến năm 2030, thành phố dự kiến triển khai 3 dự án có tổng quy mô 617,8ha, gồm Công viên Sài Gòn Safari tại xã Củ Chi (485ha), Công viên khu Lâm viên sinh thái Thủ Thiêm (128ha) và Công viên Phú Xuân tại xã Nhà Bè (4,8ha).

Chỉnh trang 8 công viên hiện hữu

Bên cạnh đầu tư mới, thành phố đề xuất chỉnh trang, nâng cấp 8 công viên hiện hữu với tổng diện tích khoảng 106,1ha.

Cụ thể, năm 2027 dự kiến chỉnh trang Công viên Lê Thị Riêng tại phường Hòa Hưng (8,8ha) và Công viên 30 tháng 4 tại phường Sài Gòn (3,5ha).

Năm 2028, hai công viên được đưa vào danh mục là Công viên 23 tháng 9 tại phường Bến Thành (8,25ha) và Công viên Gia Định tại phường Hạnh Thông (28,2ha).

Đến năm 2029, thành phố dự kiến chỉnh trang Công viên Tao Đàn tại phường Bến Thành (8,98ha) và Công viên Lê Văn Tám tại phường Tân Định (6,28ha). Năm 2030 tiếp tục thực hiện tại Công viên Phú Lâm ở phường Phú Lâm (5,21ha) và Công viên Gò Vấp ở phường An Nhơn (36,88ha).

Các dự án thuộc danh mục đề xuất ưu tiên rà soát, triển khai; việc thực hiện cụ thể còn phụ thuộc quy hoạch, thủ tục đầu tư và khả năng huy động nguồn lực.

Phấn đấu đạt 1m² công viên công cộng/người vào năm 2030

Theo báo cáo, đến tháng 12/2025, Tp.HCM có 845 công viên công cộng với tổng diện tích khoảng 1.127,14ha. Diện tích đất công viên công cộng bình quân đạt khoảng 0,79m²/người.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, nâng diện tích đất công viên công cộng bình quân lên 1m²/người; tăng thêm khoảng 10ha mảng xanh công cộng và trồng mới, cải tạo khoảng 30.000 cây xanh công cộng.

Bên cạnh đó, thành phố dự kiến trồng 1.413.100 cây xanh phân tán trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, 65.100 cây từ nguồn ngân sách nhà nước và 1.348.000 cây từ nguồn xã hội hóa. Đồng thời, Tp.HCM đặt mục tiêu trồng và phục hồi 447,76ha rừng.

Tổng kinh phí dự kiến đã xác định cho hoạt động trồng cây phân tán và trồng, phục hồi rừng khoảng 115,75 tỷ đồng.

Thông qua đề án, Tp.HCM hướng đến mở rộng không gian xanh, cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng sống của người dân. Việc ưu tiên đầu tư các công viên mới, kết hợp chỉnh trang những công viên hiện hữu được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng thiếu không gian công cộng, từng bước xây dựng đô thị xanh và phát triển bền vững.