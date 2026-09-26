TP.HCM: Tuyệt đối không ép buộc học sinh tham gia ngoại khóa

Học sinh trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TP.HCM). Ảnh: Hoài Bảo.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài chính khóa phải bảo đảm tính thiết thực, gắn với mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể và phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non.

Sở cũng yêu cầu hạn chế tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa quy mô toàn trường, nhiều khối hoặc quá đông học sinh trong cùng một thời điểm. Nội dung, hình thức, địa điểm và thời lượng hoạt động phải phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý, sức khỏe của học sinh.

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, được người học tham gia trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường có trách nhiệm thông báo công khai, đầy đủ đến phụ huynh về mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm, lịch trình, đơn vị phối hợp, phương tiện di chuyển và mức kinh phí dự kiến.

"Tuyệt đối không ép buộc học sinh tham gia; không lấy việc tham gia hay không tham gia làm tiêu chí đánh giá, xếp loại học sinh", Sở GD&ĐT nêu rõ.

Ngoài ra, các trường cần có phương án tổ chức học tập, sinh hoạt phù hợp cho học sinh không tham gia (nếu hoạt động diễn ra trong ngày học); quan tâm hỗ trợ, miễn, giảm kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa phải đặt yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên khi tham gia. Các trường chú ý đến vấn đề thời tiết, khí hậu, dịch bệnh... trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại đơn vị, trực tiếp làm việc với đơn vị phối hợp về nội dung, kinh phí (theo nguyên tắc thu đủ bù chi, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận), chương trình và hồ sơ lưu trữ.

Hồ sơ lưu trữ phải gồm kế hoạch tổ chức; phương án chi tiết bảo đảm an toàn và xử lý tình huống khẩn cấp; quyết định thành lập ban tổ chức, trong đó bắt buộc có nhân viên y tế trường; hợp đồng với đơn vị phối hợp; lịch trình hoạt động; chứng từ bảo hiểm chuyến đi; thư thông báo và phiếu đồng ý của phụ huynh; nội quy chuyến đi; danh sách phân xe và giáo viên phụ trách kèm số điện thoại liên lạc.

Trong trường hợp xảy ra sự cố mất an toàn như tai nạn, ngộ độc thực phẩm, học sinh bị thương hoặc mất liên lạc, hiệu trưởng phải khẩn trương tổ chức sơ cứu, cấp cứu; phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nơi xảy ra sự việc để xử lý.

Đồng thời, sở này yêu cầu nhà trường phải thông tin ngay cho phụ huynh; báo cáo ngay bằng điện thoại và gửi báo cáo bằng văn bản trong vòng 24 giờ về Sở GD&ĐT hoặc UBND phường, xã, đặc khu. Sau mỗi hoạt động, đơn vị tổ chức phải tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm.