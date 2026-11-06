TP.HCM tuyên truyền lưu động phòng, chống ma túy tại trường học

Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) – Công an Thành phố tuyên truyền kiến thức phòng, chống ma túy đến các học sinh

Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) – Công an Thành phố tổ chức 12 suất tuyên truyền lưu động tại các trường học và khu dân cư, với chủ đề “Pháo đài văn minh – Thành phố nghĩa tình”.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM giao Trung tâm Văn hóa và Triển lãm Thành phố chủ trì thực hiện, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ Thành phố về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Một cảnh trong tiểu phẩm sân khấu hóa "Chuyến hàng lật mặt"

Chương trình kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn với thông tin chuyên đề và hoạt động tương tác. Qua đó, các nội dung phòng, chống ma túy được chuyển tải gần gũi, dễ tiếp nhận hơn, nhất là đối với học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.

Một trong những nội dung chính là tiểu phẩm sân khấu hóa Chuyến hàng lật mặt (phần 1 và phần 2), phản ánh những thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy, đồng thời cảnh báo các cạm bẫy mà người lao động và thanh thiếu niên có thể gặp phải trước những lời dụ dỗ, lợi ích vật chất.

Tiết mục văn nghệ mang đến không khí sinh động, phù hợp cho lứa tuổi học sinh

Bên cạnh tiểu phẩm, chương trình có các tiết mục ca múa nhạc hướng đến tinh thần tuổi trẻ và trách nhiệm cộng đồng. Một số tác phẩm được giới thiệu gồm Xin chào Thành phố (sáng tác Châu Đăng Khoa), ca khúc chủ đề Pháo đài văn minh – Thành phố nghĩa tình (sáng tác Lê Đức Pháp), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (sáng tác Nguyễn Văn Chung); Vì bình yên Thành phố (sáng tác và biểu diễn: Yongdy).

Tiết mục ảo thuật của nghệ sĩ Đức Joker

Nghệ thuật ảo thuật cũng được đưa vào chương trình thông qua tiết mục của nghệ sĩ Đức Joker, Phó Chủ nhiệm CLB Ảo thuật Quốc tế VMA của Mỹ tại Việt Nam. Tiết mục được xây dựng theo hướng tương tác, lồng ghép thông điệp cảnh báo về những thủ đoạn che giấu, đánh lừa sự chú ý liên quan đến các loại ma túy mới.

Ở phần tuyên truyền chuyên đề, lực lượng PC04 – Công an Thành phố cùng Câu lạc bộ tình nguyện “Vì bình yên Thành phố” trực tiếp cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, chủ động phòng ngừa và nâng cao cảnh giác trước những tình huống có nguy cơ.

Nội dung trao đổi được kết hợp với hoạt động giao lưu, đố vui kiến thức có thưởng, tạo điều kiện để học sinh và người dân đặt câu hỏi, trao đổi về những vấn đề liên quan.

Học sinh hào hứng tham gia chương trình giao lưu

Ngoài hoạt động trên sân khấu, Ban tổ chức bố trí không gian truyền thông cộng đồng, giới thiệu các mẫu vật mô phỏng để người dân nhận diện một số loại ma túy mới và thủ đoạn ngụy trang của tội phạm.

Cùng với các suất diễn, công tác cổ động trực quan được triển khai tại 12 xã, phường thông qua hệ thống pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu. Chương trình còn tổ chức triển lãm 50 tranh cổ động chuyên đề phòng, chống ma túy, góp phần đưa thông tin tuyên truyền đến gần hơn với người dân tại các địa phương.

Suất diễn đầu tiên được tổ chức tại Trường THCS Tân Hải (phường Tân Hải, chiều ngày 4.11.2026

Theo lịch trình, ba suất diễn đầu tiên đã được tổ chức tại Trường THCS Tân Hải (phường Tân Hải, chiều 4.11), Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ, sáng 5.11) và Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Long Hương, chiều 5.11).

Các suất diễn tiếp theo dự kiến diễn ra tại Trường THPT Hắc Dịch (phường Tân Thành, sáng 11.11), Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Phước Lộc (phường Tân Phước, chiều 11.11), Trường THPT Trần Văn Quan (xã Long Điền, sáng 12.11), Công viên xã Nghĩa Thành (chiều 12.11),…

Ban tổ chức và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Việc đưa chương trình đến các trường học và khu dân cư góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phòng, chống ma túy tại cơ sở.

Trong đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh cho học sinh, thanh thiếu niên có ý nghĩa quan trọng, giúp các em nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của tội phạm ma túy, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng an toàn, lành mạnh.