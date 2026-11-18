Sáng 18/11, tại Hội trường Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Tham dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên.

Giáo dục TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Tấn Phát cho biết, năm 2026 đánh dấu giai đoạn phát triển mới của ngành giáo dục thành phố. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với toàn ngành.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Tấn Phát phát biểu tại buổi lễ.

Trước những thay đổi đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục đã chủ động thích ứng, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận khoa học - công nghệ và các xu hướng giáo dục hiện đại.

Theo ông Nguyễn Tấn Phát, chính sự tận tụy, trách nhiệm và những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đã góp phần giữ vững chất lượng hệ thống giáo dục, tạo nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo của thành phố.

Đánh giá những kết quả ngành giáo dục đạt được, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên toàn ngành vận hành trong không gian phát triển mới sau hợp nhất, đồng thời là năm thứ hai triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục thành phố.

Với quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, đội ngũ ngành giáo dục thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm, đạt nhiều kết quả toàn diện, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước về quy mô, chất lượng và mức độ đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn đối mặt với không ít thách thức như áp lực gia tăng dân số cơ học, chênh lệch điều kiện học tập giữa các khu vực, tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn học đặc thù và yêu cầu cấp thiết phải khắc phục bệnh thành tích.

Trước yêu cầu đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị ngành giáo dục tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới tư duy quản lý, quản trị giáo dục và khắc phục bệnh thành tích trong kiểm tra, đánh giá học sinh; đổi mới thực chất phương pháp dạy và học, đẩy mạnh giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Các thầy cô tham dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026 tại TP.HCM.

Cùng với đó, thành phố cần kết hợp giáo dục tri thức hiện đại với bồi đắp văn hóa truyền thống, lòng nhân ái, nghĩa tình; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng trường học thông minh, khai thác hiệu quả học bạ số, học liệu số. Đặc biệt, cần quan tâm chăm lo đời sống, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cả về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

Vinh danh những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục

Dịp này, TP.HCM có 9 nhà giáo được Bộ GD&ĐT tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 cũng vinh danh 50 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu thuộc các bậc học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT đến giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường chuyên biệt.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong và Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Tấn Phát chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Đây là giải thưởng được tổ chức hằng năm với sự bảo trợ thông tin của Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhằm ghi nhận những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, lan tỏa những tấm gương tận tụy, sáng tạo trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ III năm 2026 tôn vinh 10 nhà giáo tiêu biểu thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng và đại học trên địa bàn thành phố.

Tại phần giao lưu, nhiều nhà giáo đã chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Cô Nguyễn Thị Thanh Mai, giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng), một trong những Nhà giáo tiêu biểu năm 2026, cho rằng niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy là nhìn thấy học trò tiến bộ, trưởng thành và vẫn nhớ đến công lao dạy dỗ của mình.

TP.HCM vinh danh nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Với giáo dục học sinh khuyết tật, cô Trần Thị Hồng Tắng, giáo viên Trường Nuôi dạy Trẻ em Khuyết tật huyện Củ Chi (xã Tân An Hội) chia sẻ, mỗi học sinh đều có khả năng riêng. Vì vậy, giáo viên cần kiên nhẫn tìm phương pháp phù hợp, kết hợp hình ảnh trực quan, trò chơi, âm nhạc, trải nghiệm và công nghệ thông tin để khơi dậy tiềm năng của từng em.

Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nhấn mạnh, chất lượng nguồn nhân lực phải bắt đầu từ đội ngũ nhà giáo chất lượng cao. Theo ông, chương trình đào tạo tiên tiến hay trang thiết bị hiện đại chỉ thực sự phát huy giá trị khi người thầy làm chủ công nghệ, hiểu yêu cầu sản xuất và chuyển hóa thành kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho người học.

Trong khi đó, cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh) cho rằng, đổi mới giáo dục không đồng nghĩa với chạy theo công nghệ hay những mô hình mới. Công nghệ có thể hỗ trợ, phương pháp giảng dạy có thể thay đổi nhưng giá trị cốt lõi của giáo dục vẫn là con người.

Theo cô Giang, mọi đổi mới cuối cùng phải hướng đến sự tiến bộ, hạnh phúc và tạo thêm cơ hội phát triển tốt hơn cho học sinh.