Đây là năm thứ 13 chương trình được tổ chức nhằm ghi nhận nỗ lực của những gương mặt tiêu biểu, đồng thời khuyến khích tinh thần học tập, sáng tạo và cống hiến của thế hệ trẻ.

Trong 83 cá nhân được tuyên dương có 35 thủ khoa trúng tuyển và 48 thủ khoa tốt nghiệp. Nổi bật ở nhóm thủ khoa đầu vào là Đinh Ngọc Hải Lam, tân sinh viên ngành Y khoa, Đại học Y Dược TP.HCM, đạt 30/30 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu.

Ở nhóm thủ khoa tốt nghiệp, có 41 sinh viên đạt loại xuất sắc, trong đó 6 sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy tuyệt đối 4.0/4.0.

Bên cạnh thành tích học tập, 9 thủ khoa đạt giải cao trong nghiên cứu khoa học, 36 người đạt giải tại các cuộc thi học thuật, ý tưởng sáng tạo và 33 người là cán bộ Đoàn - Hội các cấp.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao những nỗ lực và thành tích toàn diện của các thủ khoa. Theo ông Lê Quốc Phong, chương trình là dịp để hai thế hệ sinh viên đầu vào và đầu ra gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp nối tinh thần học tập và khát vọng vươn lên.

Vinh danh thủ khoa tiêu biểu năm 2026.

Lãnh đạo thành phố mong muốn các thủ khoa xem danh hiệu được trao là dấu mốc đáng tự hào, đồng thời tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn. Mỗi sinh viên cần chủ động nghiên cứu khoa học, nâng cao chuyên môn, ngoại ngữ và vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Ông Lê Quốc Phong cho biết, TP.HCM đang triển khai các đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để sinh viên xuất sắc tham gia công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị. Qua khảo sát năm 2026, có khoảng 200 sinh viên xuất sắc bày tỏ nguyện vọng làm việc trong hệ thống chính trị thành phố.

Vinh danh thủ khoa tiêu biểu năm 2026.

Thành phố hiện cần đội ngũ trí thức trẻ cùng tham gia giải quyết những bài toán lớn như đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giảm ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường.

Trong số các thủ khoa được vinh danh có thể kể đến Trịnh Đăng Thi, ngành Dược, Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (nay là Trường Cao đẳng Y tế TP.HCM), tốt nghiệp với GPA tuyệt đối 4.0/4.0.

TP.HCM vinh danh 83 thủ khoa tiêu biểu.

Một gương mặt tiêu biểu khác là Hoàng Phạm Thanh Trúc, thủ khoa tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Sài Gòn, với GPA 4.0/4.0...

Các thủ khoa được tuyên dương sẽ tiếp tục được quan tâm, kết nối và giới thiệu tham gia Đề án số 01-ĐA/TU ngày 5/2/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TP.HCM giai đoạn 2020 - 2035.