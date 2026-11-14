TP.HCM tuyên dương 50 nhà giáo tiêu biểu nhân dịp 20/11

Các nhà giáo nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại lễ trao giải ở TP Hồ Chí Minh ngày 19/11/2025. Ảnh: SGGP

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) sẽ diễn ra vào sáng 18/11 tại Hội trường Thành ủy, với sự tham dự của khoảng 536 đại biểu.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuyên dương 50 cán bộ quản lý, giáo viên được trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026. Đây là giải thưởng ghi nhận những nhà giáo có nhiều đóng góp trong công tác giảng dạy, quản lý, đổi mới phương pháp giáo dục và tận tâm với học sinh.

Cùng với Giải thưởng Võ Trường Toản, Thành phố sẽ tổ chức vinh danh các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 17 năm 2026; Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và các cá nhân nhận những phần thưởng cao quý của ngành giáo dục.

Trong khuôn khổ buổi lễ, phim tư liệu “Sứ mệnh người thầy trong kỷ nguyên đô thị mới” sẽ được trình chiếu, tái hiện những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự phát triển giáo dục TP.HCM, đồng thời phản ánh yêu cầu đổi mới vai trò của người thầy trong giai đoạn chuyển đổi số và hội nhập.

Bên cạnh hoạt động tuyên dương, triển lãm “Nhà giáo Thành phố với khát vọng đổi mới và phát triển” sẽ được tổ chức tại khu vực tiền sảnh Hội trường Thành ủy trong ngày 18/11.

Triển lãm giới thiệu 61 hình ảnh, được bố trí thành 6 cụm chuyên đề, phản ánh quá trình phát triển của ngành giáo dục Thành phố trên nhiều lĩnh vực.

Nội dung trưng bày tập trung vào những kết quả đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống trường lớp, đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục.

Các mô hình phòng học số, hoạt động hội nhập quốc tế và những sáng kiến nâng cao chất lượng giảng dạy cũng được giới thiệu, qua đó làm nổi bật vai trò của đội ngũ nhà giáo trong việc thích ứng với những thay đổi của giáo dục hiện đại.

Không chỉ tuyên dương những nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy, TP.HCM còn dành nhiều hoạt động tri ân các thế hệ cán bộ, giáo viên đã có đóng góp cho ngành giáo dục qua các thời kỳ.

Ngày 16/11, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành giáo dục đã nghỉ hưu.

Đáng chú ý, lãnh đạo Thành phố dự kiến thành lập 50 đoàn công tác đến thăm hỏi 57 nhà giáo và gia đình nhà giáo tiêu biểu, trong đó có 18 gia đình nhà giáo đã qua đời.

Các hoạt động thăm hỏi, gặp mặt được tổ chức nhằm ghi nhận những cống hiến của các thế hệ nhà giáo, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với những người đã dành nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay không chỉ là dịp tri ân những đóng góp của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý mà còn hướng đến việc khuyến khích tinh thần sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Thành phố trong giai đoạn mới.