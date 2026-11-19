Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An

Chứng minh buổi lễ có sự quang lâm của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương và đông đảo Tăng Ni, Phật tử đồng tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức thành kính dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Nhất tâm cầu nguyện

Đại diện môn đồ pháp quyến, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự dâng lời cảm niệm, tưởng nhớ ân giáo dưỡng của Ân sư - người thầy đạo hạnh và mẫu mực, chu toàn trách nhiệm đối với đất nước và Đạo pháp.

Hòa thượng cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hiện diện của nhị vị Trưởng lão Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh và chư tôn đức Tăng Ni đã đến dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Ân sư, đồng thời nguyện tiếp tục noi gương tiền bối Tổ sư, hết lòng phụng sự vì trang nghiêm Giáo hội và lợi lạc chúng sanh.

Chư tôn đức tặng khánh vàng chúc mừng Hòa thượng Thích Huệ Thông được suy cử Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự tại Đại hội X GHPGVN

Dịp này, nhị vị Trưởng lão Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức Văn phòng II Trung ương và môn phong tổ đình Long Thiền đã tặng khánh vàng chúc mừng Hòa thượng Thích Huệ Thông được suy cử Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự tại Đại hội X GHPGVN.

Nhân lễ tưởng niệm, môn đồ pháp quyến, chùa Bửu Phước cũng đã thiết lễ trai Tăng cúng dường chư tôn đức hiện tiền chứng minh, làm tròn tấm lòng hiếu đạo trong ngày húy nhật của Ân sư.

Hòa thượng Thích Huệ Thông tác bạch tri ân

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An (1918-1998) là bậc cao Tăng yêu nước, với nhiều đóng góp lớn lao cho Đạo pháp và Dân tộc.

Ngài xuất gia từ năm 14 tuổi và thọ giới Cụ túc tại tổ đình Long Thiền, sau đó dấn thân trọn đời cho sự nghiệp phát triển Giáo hội Lục Hòa Tăng, đào tạo Tăng tài, giảng dạy Phật pháp và tích cực trong các công tác từ thiện xã hội, với đạo hạnh uy nghiêm và tuệ giác sâu xa được Tăng Ni và Phật tử kính ngưỡng.