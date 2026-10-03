TP.HCM: Tưởng niệm 593 năm ngày mất Đức Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi

Lễ dâng hương tưởng niệm lần thứ 593 ngày mất Đức Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi và các vị Hoàng đế triều Lê sơ tại TP.HCM

Buổi lễ do Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam phối hợp với chùa Trấn Quốc và Hội đồng Họ Lê tại TP.HCM tổ chức, nhằm tưởng niệm Đức Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi và các bậc tiền nhân có đóng góp đối với lịch sử dân tộc.

Năm 1418, từ vùng Lam Sơn, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh. Trải qua 10 năm chiến đấu (1418-1427), nghĩa quân Lam Sơn giành thắng lợi, đánh đuổi quân Minh, khôi phục nền độc lập của đất nước.

Trong cuộc khởi nghĩa, Nguyễn Trãi là một trong những nhân vật có vai trò nổi bật, đồng hành cùng Lê Lợi và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng đất nước sau ngày giành lại độc lập.

Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên, xưng Lê Thái Tổ, mở đầu triều Lê sơ, thường gọi là Hậu Lê. Sau chiến tranh, ông tiến hành nhiều công việc nhằm khôi phục đất nước, củng cố bộ máy nhà nước, định lệ, chế lễ nhạc, mở khoa thi và chú trọng giáo dục.

Ngày 22 tháng 8 năm Quý Sửu (1433), Lê Thái Tổ qua đời. Năm 2026 đánh dấu 593 năm ngày mất của ông.

Ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, cho biết hoạt động tưởng niệm là dịp để những người con xứ Thanh hướng về cội nguồn, đồng thời nhắc nhớ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng, quê hương.

Theo ông Lê Văn Minh, dù sinh sống, học tập và làm việc ở đâu, mỗi người đều có thể góp phần gìn giữ truyền thống bằng những việc làm cụ thể, như đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng, tích cực lao động, sáng tạo và đóng góp cho nơi mình sinh sống.

Lễ dâng hương cũng là dịp để cộng đồng người Thanh Hóa, dòng họ Lê tại TP.HCM gặp gỡ, tìm hiểu lịch sử và duy trì sự gắn kết, qua đó thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Năm 2026, TP.HCM kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976-2.7.2026). Trong dòng chảy đó, các hoạt động kết nối cộng đồng, hướng về cội nguồn tiếp tục được duy trì, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tại Thành phố.