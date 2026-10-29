TP.HCM tung chương trình kích cầu hơn 250 tỷ đồng dịp cuối năm và Tết 2027

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) và các sở, ngành công bố kế hoạch triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - tết Nguyên đán 2027 với chủ đề "Vibrant HCMC - TP.HCM, sống động từng trải nghiệm".

TP.HCM triển khai chương trình kích cầu dịp cuối năm 2026 và tết Nguyên đán 2027, kết nối mua sắm, du lịch và thanh toán số.

Chương trình do UBND TP.HCM chỉ đạo thống nhất, Sở Công Thương chủ trì điều phối, với sự phối hợp của Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Cơ quan điều hành VIFC-HCMC.

Theo ban tổ chức, tính đến ngày 27/10, chương trình đã tổng hợp khoảng 97 chương trình khuyến mại cụ thể, với tổng giá trị các gói kích cầu dự kiến vượt 250 tỷ đồng. Các ưu đãi gồm voucher, giảm giá trực tiếp, quà tặng điện tử, hỗ trợ lãi suất và nhiều hình thức khác do các nền tảng thương mại điện tử, doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ, ngân hàng và tổ chức thanh toán triển khai.

"Vibrant HCMC" được xây dựng theo phương châm "5 trong 1", kết nối mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số trong một kế hoạch thống nhất. Chương trình dự kiến triển khai 57 hoạt động trực tiếp và trực tuyến từ tháng 11/2026 đến tháng 2/2027, trong đó riêng tháng 11 và 12/2026 có 33 chương trình.

Một số hoạt động tiêu biểu gồm Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank, các chương trình trải nghiệm ẩm thực, ngày hội mua sắm và chuỗi khuyến mại trên nền tảng số.

Chương trình “Vibrant HCMC” hướng đến tạo thêm động lực cho thị trường tiêu dùng TP.HCM trong mùa mua sắm cuối năm và dịp Tết 2027.

Bên cạnh thúc đẩy tiêu dùng, chương trình hướng đến mở rộng các giải pháp thanh toán xuyên biên giới, tạo điều kiện để du khách quốc tế sử dụng phương thức thanh toán quen thuộc tại các điểm chấp nhận thanh toán ở TP.HCM.

Đối với hộ kinh doanh và tiểu thương, các hoạt động hỗ trợ tập trung vào mở rộng kênh bán hàng trực tuyến, ứng dụng công cụ quản lý và tiếp cận thanh toán số.

Trong khuôn khổ chương trình, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC phối hợp với Sở Công Thương và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố triển khai hợp phần thanh toán số, kích cầu số; kết nối các tổ chức tài chính, trung gian thanh toán, doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech) và đối tác quốc tế tham gia trên cơ sở tự nguyện, đúng quy định.

Cơ quan này cũng làm đầu mối kết nối các giải pháp thanh toán xuyên biên giới, thanh toán cho khách quốc tế, tín dụng tiêu dùng, trả góp và nguồn vốn lưu động phục vụ doanh nghiệp, người bán thông qua các tổ chức đủ điều kiện.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 thu hút hơn 1.800 đại biểu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Chương trình đặt mục tiêu tạo ra tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) trên các nền tảng thương mại và thanh toán vượt 30.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch tăng thêm nhờ chương trình dự kiến đạt khoảng 10.000 - 11.000 tỷ đồng.

Theo ban tổ chức, kết quả thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai, mức độ tham gia của các đối tác và sức mua của thị trường.

Thời gian tới, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan mở rộng mạng lưới tổ chức tài chính, trung gian thanh toán, doanh nghiệp fintech, đồng thời kết nối thêm các gói ưu đãi, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tham gia các hoạt động kích cầu cuối năm và dịp tết Nguyên đán 2027.

Các chương trình ưu đãi được áp dụng theo thời gian, số lượng và điều kiện cụ thể do từng đối tác công bố.