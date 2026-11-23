Hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, các đơn vị xuất bản, phát hành và thư viện tại TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đưa sách đến gần công chúng. Chuỗi sự kiện cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc lan tỏa văn hóa đọc và phát huy giá trị của xuất bản trong đời sống văn hóa.

Từ đặc khu Côn Đảo đến trung tâm TP.HCM, các hoạt động dịp 24/11 mở rộng cách tiếp cận sách bằng trải nghiệm, giao lưu và kể chuyện di sản. Sách không chỉ là sản phẩm đọc mà còn trở thành phương tiện kết nối công chúng với lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng.

Các hoạt động diễn ra trong bối cảnh TP.HCM triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2026-2030, cụ thể hóa Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.

Sách đến công viên, nhà ga, bến xe, khách sạn

Cuối tháng 10, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2026-2030. Đây là bước đi cụ thể nhằm chuyển hóa tri thức thành sức mạnh nội sinh, đưa TP.HCM từng bước trở thành thành phố sách và trung tâm xuất bản lớn của khu vực.

Kế hoạch 5 năm đặt mục tiêu đưa sách tiếp cận đa dạng các không gian sinh hoạt của người dân. Các mô hình đọc linh hoạt được triển khai rộng khắp tại trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất và nhiều khu dân cư cơ sở.

Thành phố định hướng mở rộng không gian đọc ra các điểm kết nối công cộng như công viên, nhà ga, bến xe và các cơ sở lưu trú du lịch. Bên cạnh các tủ sách truyền thống, mô hình thư viện thông minh, không gian đọc số và ứng dụng công nghệ STEM được tích hợp để đáp ứng nhu cầu học tập.

Đề án phát triển này là bước cụ thể hóa Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ban hành ngày 9/6. Văn bản yêu cầu phát triển hoạt động xuất bản theo hướng hiện đại, gắn liền với chuyển đổi số và lấy người đọc làm trung tâm.

Theo Chỉ thị 16-CT/TU, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng hệ sinh thái xuất bản đa nền tảng, tích hợp trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Tầm nhìn đến năm 2045, ngành xuất bản sẽ phát triển thành ngành công nghiệp văn hóa - tri thức hiện đại.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, trong buổi làm việc với các nhà xuất bản, công ty sách trên địa bàn thành phố. Ảnh: Duy Hiệu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews trước đó, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cho biết thành phố tập trung tạo môi trường thuận lợi để đưa thế hệ trẻ trở lại với thói quen đọc sách.

"Chúng tôi tập trung tạo ra một thế hệ đọc thực thụ cùng sự chung tay từ chính mỗi gia đình, nơi bố mẹ dành thời gian đọc sách cùng con hàng ngày. Gia đình chính là cái nôi quan trọng nhất để nuôi dưỡng tình yêu tri thức", ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh.

Trong lộ trình sắp tới, UBND TP.HCM cùng Sở Văn hóa và Thể thao tập trung triển khai đề án phát triển không gian văn hóa đọc gắn liền với ngành in và phát hành hướng tới mốc 2030 và tầm nhìn 2045.

"Điều cốt lõi nhất vẫn là tạo nên những thế hệ đọc thực thụ, biết tiếp thu kho tàng tri thức vô tận từ sách để bồi đắp văn hóa và nâng cao trí tuệ", Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM khẳng định.

Mở rộng vai trò của sách trong đời sống văn hóa

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thủ đô sách, sự đồng hành của các đơn vị thực hành xuất bản và phát hành tại TP.HCM đóng vai trò quyết định. Các đơn vị đang chủ động hưởng ứng bằng những kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm văn hóa đa dạng.

Có thị trường mạnh tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM (FAHASA) - tiền thân là Quốc doanh phát hành sách TP.HCM - xác định chiến lược đưa sách trở thành hạt nhân của ngành công nghiệp văn hóa. Đánh giá về tiềm năng phát triển, bà Phạm Thị Hóa, Phó tổng giám đốc FAHASA, cho rằng sách đóng vai trò là nền tảng để phát triển nhiều lĩnh vực kinh tế sáng tạo như bản quyền, thiết kế và vật phẩm lưu niệm.

"Chúng tôi xác định vừa phát triển hoạt động kinh doanh sách vừa góp phần xây dựng hệ sinh thái dịch vụ văn hóa, đưa tri thức và các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng. Đầu tư cho ngành sách chính là đầu tư cho tri thức và sức sáng tạo bền vững", bà Phạm Thị Hóa nhấn mạnh.

Bà Phạm Thị Hóa, Phó tổng giám đốc FAHASA, cho rằng sách đóng vai trò là nền tảng để phát triển nhiều lĩnh vực kinh tế sáng tạo. Ảnh: Phương Lâm.

Bà Ông Thị Ngọc Linh, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, chia sẻ đơn vị đã chủ động triển khai các kế hoạch đưa ấn phẩm văn hóa và di sản tiếp cận trực tiếp công chúng cùng du khách quốc tế. Ngoài ra, bà cho biết Nhà xuất bản đã chuyển ngữ nguồn tư liệu di sản dồi dào sang nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp. Việc hợp tác với các khách sạn cổ lâu đời tại TP.HCM như Continental, Grand Saigon giúp du khách quốc tế trải nghiệm văn hóa Việt Nam ngay tại nơi lưu trú.

"Chúng tôi rất mong muốn lựa chọn những đơn vị phát hành uy tín để đưa trực tiếp các sản phẩm của mình vào các khách sạn trong hệ thống du lịch lớn. Việc này giúp du khách được trải nghiệm văn hóa, tìm hiểu lịch sử và cảm thấy mình là một phần của không gian di sản tại TP.HCM", bà Ông Thị Ngọc Linh cho biết.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM nhận định việc kết nối xuất bản với du lịch, điện ảnh và các ngành nghệ thuật sẽ chuyển hóa những câu chuyện lịch sử thành sản phẩm truyền thông phổ thông. Sự chủ động của các đơn vị hứa hẹn đưa TP.HCM trở thành trung tâm văn hóa đọc năng động.

Bà Ông Thị Ngọc Linh (áo trắng), Phó giám đốc - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, trong sự kiện công bố hợp tác giữa Nhà xuất bản với khách sạn Grand Saigon. Ảnh: Phương Lâm.

Dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, TP.HCM tiếp tục đưa văn hóa đọc đến gần công chúng thông qua chuỗi hoạt động gắn với sách và di sản. Hội sách Côn Đảo lần thứ hai với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” diễn ra từ ngày 19 đến 22/11, cùng thư viện số và chương trình giao lưu với các cựu tù chính trị, mở ra cách tiếp cận lịch sử qua tư liệu và ký ức nhân chứng.

Tại trung tâm thành phố, các hoạt động ở Đường sách TP.HCM cũng kết nối sách với di sản đô thị, trong khi hệ thống FAHASA, Thư viện Khoa học Tổng hợp và Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM tổ chức những chương trình trải nghiệm, kể chuyện và không gian đọc miễn phí.

Khi sách được kết nối với lịch sử, du lịch và trải nghiệm cộng đồng, văn hóa đọc có thêm cơ hội tiếp cận những nhóm công chúng khác nhau. Đây cũng là hướng đi giúp các hoạt động xuất bản vượt khỏi không gian nhà sách, thư viện truyền thống, góp phần xây dựng nền tảng cho mục tiêu phát triển thành phố sách trong những năm tới.