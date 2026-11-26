Tại họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội chiều 26.11 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, thông tin kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 40-KH/BCĐTP về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Theo ông Thịnh, đến ngày 30.11.2026, Trung tâm triển khai đồng bộ nhiệm vụ về hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số dùng chung, phục vụ hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trung tâm đã xử lý, chuyển đến 168 xã, phường, đặc khu và các sở, ban, ngành 37.614 chữ ký số. Việc lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng mạng, hội nghị truyền hình và thiết bị an toàn thông tin hoàn tất 100% tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp xã và cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội; có 434 đầu mối đơn vị được trang bị.

Robot tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thủ Đức. Ảnh: NLĐ

Trung tâm duy trì 13 nền tảng trọng yếu, gồm hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản, Cổng 1022, thư điện tử công vụ, bản đồ số, Cổng dữ liệu, IOC và quản lý Chính quyền số. IOC tích hợp 14 cơ sở dữ liệu trên 14 lĩnh vực. Nền tảng lưu trữ điện tử có 155 đơn vị đăng ký, 570 tài khoản; nền tảng Chính quyền số hoàn thiện 17 tính năng, kết nối 6 hệ thống, cấp 16.701 tài khoản cho 257 đơn vị.

Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp xã đã triển khai tại 168/168 xã, phường, đặc khu, với dashboard theo dõi 10 nhóm lĩnh vực trọng tâm. Công cụ này giúp chính quyền cơ sở từng bước theo dõi tình hình trên môi trường số thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào báo cáo thủ công.

Ứng dụng Công dân số TP.HCM đạt 2.034.657 lượt tải, 1.671.908 lượt đăng nhập qua VNeID và hơn 15 triệu lượt truy cập, tương tác. Ứng dụng cung cấp thông tin quy hoạch, giáo dục, hồ sơ sức khỏe điện tử, nhà ở xã hội và chương trình kích cầu Vibrant - HCMC. Từ ngày 27.11 đến 11.12.2026, ứng dụng dự kiến triển khai khảo sát mức độ hài lòng về dịch vụ công trực tuyến qua “Phiếu khảo sát trải nghiệm và sự hài lòng của người dân TP.HCM về dịch vụ công trực tuyến”.

Nội dung khảo sát được giới thiệu tại Hội thảo quốc gia về Chính phủ số 2026, dự kiến tổ chức ngày 18.12.2026 tại TP.HCM, với chủ đề “Chuyển đổi số cho đô thị thông minh hướng đến quốc gia thông minh và vận hành hiệu quả”. Hội thảo do Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM phối hợp với IDG Việt Nam, VCDA, HCA và Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Kết nối dữ liệu, giảm nhập liệu nhiều lần

Việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đang chuyển từ trao đổi thủ công sang kết nối qua hệ thống và API, đồng thời hình thành đầu mối lưu trữ tập trung tại Kho dữ liệu dùng chung. Trung tâm rà soát cơ sở dữ liệu, danh mục chỉ tiêu và khả năng kết nối. Dữ liệu của 4 khối Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể bước đầu được tập hợp trong Kho dữ liệu dùng chung 4 khối.

Phục vụ chỉ đạo, điều hành, Trung tâm phối hợp Văn phòng Thành ủy hình thành 52 chỉ tiêu, dữ liệu; thu thập thêm 171 chỉ tiêu từ 15 sở, ban, ngành và tích hợp 105 API. Tổng số chỉ tiêu đã cung cấp là 223; số API trên Kho dữ liệu đến thời điểm báo cáo là 891. Cấp xã đã đồng bộ 6 chỉ tiêu gồm diện tích, dân số, số hộ, thu ngân sách, chi ngân sách và thông tin khám sức khỏe định kỳ, sổ sức khỏe điện tử.

Tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ hoặc phải nhập nhiều lần chưa được giải quyết hoàn toàn. Trung tâm đang rà soát nguồn dữ liệu gốc, xác định cơ quan quản lý, chuẩn hóa danh mục, biểu mẫu và ưu tiên kết nối API. Nguồn chưa thể kết nối tự động được tiếp nhận theo tệp chuẩn, sau đó từng bước đồng bộ. Mục tiêu là dữ liệu cập nhật từ nguồn, khai thác đúng thẩm quyền và không yêu cầu người dân, doanh nghiệp hay cơ quan cấp dưới cung cấp lại thông tin đã có.

Theo Trung tâm Chuyển đổi số, nền tảng dùng chung đang đưa việc xử lý văn bản, quản lý hồ sơ, lịch công tác, trao đổi thông tin và tổ chức hội nghị lên môi trường số thống nhất. Công việc được giao, tiến độ được theo dõi, dữ liệu hỗ trợ quyết định và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân rõ hơn.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục bám sát Nghị quyết số 57 và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành phố, tập trung 4 nhóm nhiệm vụ: hoàn thiện hạ tầng dữ liệu lõi, mở rộng Kho dữ liệu dùng chung và kết nối cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia; phát triển Nền tảng AI dùng chung (AI Platform), trợ lý ảo và Bản sao số Thành phố (Digital Twin) ứng dụng GIS, quy hoạch, cảm biến IoT trong quản lý giao thông, ngập lụt, môi trường; hoàn thiện Đề án Sàn giao dịch dữ liệu Thành phố, mở rộng dữ liệu mở, bảo đảm an toàn mạng và nâng cao năng lực số...

Trung tâm sẽ phối hợp Công an Thành phố vận hành Trung tâm giám sát an ninh mạng (SOC), bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm soát truy cập, chuẩn bị phương án sao lưu, khôi phục hệ thống; đồng thời đào tạo kỹ năng dữ liệu, ứng dụng AI cho cán bộ, công chức, viên chức và duy trì phong trào “Bình dân học vụ số”. Thành phố cũng hướng đến mở rộng năng lực tính toán hiệu năng cao phục vụ dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI)...

Tái sử dụng dữ liệu, giảm giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công (Văn phòng UBND TP.HCM), giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đang chuyển dần từ phương thức dựa trên hồ sơ, giấy tờ sang khai thác dữ liệu. Trong tháng 11.2026, Thành phố đã khai thác, tái sử dụng thành công 3.264.308/4.261.499 giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã số hóa, đạt 76,6%. Theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND, Thành phố cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ bằng cơ sở dữ liệu đối với 46 thủ tục đất đai; cắt giảm 8 ngày làm việc đối với 4 thủ tục, tương ứng 20,67%. Trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, phương án được phê duyệt thay thành phần hồ sơ bằng dữ liệu hộ tịch điện tử, gắn với cắt giảm 55,6% thời gian giải quyết một thủ tục. Thành phố đã phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC đặc thù, bãi bỏ 4 thủ tục không phát sinh hồ sơ. Việc thực thi phương án giúp tiết kiệm 18,8 triệu đồng và cắt giảm 77 ngày làm việc. Thành phố tiếp tục đề xuất đơn giản hóa 181 thủ tục, gồm rút ngắn thời gian giải quyết 98 thủ tục với mức giảm trung bình 53,55%, và thay thế thành phần hồ sơ đối với 64 thủ tục. Đây là đề xuất đang xem xét, chưa phải kết quả đã thực hiện. Mục tiêu là người dân chỉ cung cấp thông tin một lần; cơ quan nhà nước khai thác, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu theo quy định, qua đó giảm công sức chuẩn bị hồ sơ và đi lại.