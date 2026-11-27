Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, TP.HCM đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số, từng bước hình thành phương thức quản lý, điều hành trên môi trường số.

Theo Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, đến ngày 30/11, nhiều nhiệm vụ thuộc Kế hoạch số 40-KH/BCĐTP về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị đã đạt kết quả cụ thể, nhất là trong hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai nền tảng dùng chung và kết nối dữ liệu phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp.

Hoàn thiện hạ tầng, triển khai nền tảng số đến cấp xã

Trung tâm Chuyển đổi số đã tiếp nhận, xử lý và chuyển đến các đơn vị 37.614 chữ ký số, phục vụ 168 xã, phường, đặc khu cùng các sở, ban, ngành. Đồng thời, 100% khối lượng lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng mạng, hội nghị truyền hình và thiết bị an toàn thông tin đã hoàn thành tại 434 đầu mối đơn vị.

TP.HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước ứng dụng dữ liệu vào công tác quản lý, điều hành đô thị.

Trên nền tảng hạ tầng này, TP đang duy trì vận hành 13 nền tảng, hệ thống trọng yếu dùng chung, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản, điều hành, báo cáo và kết nối thông tin.

Một số hệ thống đã ghi nhận kết quả khai thác cụ thể. Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) tích hợp 14 cơ sở dữ liệu chuyên biệt, phục vụ theo dõi 14 lĩnh vực trọng yếu. Nền tảng số hóa, quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử có 155 đơn vị đăng ký sử dụng với 570 tài khoản. Nền tảng quản lý Chính quyền số hoàn thiện 17 tính năng, kết nối 6 hệ thống dùng chung và cấp 16.701 tài khoản cho 257 đơn vị.

Đáng chú ý, Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp xã đã được triển khai tại 168/168 xã, phường, đặc khu, với các bảng điều khiển theo dõi 10 nhóm lĩnh vực trọng tâm. Đây là cơ sở để chính quyền cơ sở từng bước chuyển từ tổng hợp báo cáo thủ công sang theo dõi tình hình, phục vụ điều hành trên môi trường số.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng, TP.HCM đang thúc đẩy chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành và chính quyền cấp xã thông qua hệ thống kết nối, giao diện lập trình ứng dụng (API), đồng thời hình thành Kho dữ liệu dùng chung.

Trung tâm Chuyển đổi số đã phối hợp với các cơ quan rà soát hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có, chuẩn hóa danh mục chỉ tiêu và phương án tích hợp. Việc kết nối dữ liệu giữa các khối Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bước đầu được hình thành.

Các nền tảng số dùng chung đang được triển khai, kết nối phục vụ hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đến nay, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành đã có 223 chỉ tiêu, gồm 52 chỉ tiêu phối hợp với Văn phòng Thành ủy và 171 chỉ tiêu từ 15 sở, ban, ngành. Kho dữ liệu dùng chung có 891 API, trong đó 105 API được tích hợp để khai thác trực tiếp. Riêng cấp xã, 6 chỉ tiêu đã được đồng bộ, gồm diện tích, dân số, số hộ, thu ngân sách, chi ngân sách và thông tin khám sức khỏe định kỳ, sổ sức khỏe điện tử.

Đối với tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ hoặc phải nhập liệu nhiều lần, Trung tâm đang phối hợp rà soát nguồn dữ liệu gốc, xác định cơ quan quản lý và đầu mối chịu trách nhiệm, chuẩn hóa danh mục chỉ tiêu, biểu mẫu. Việc kết nối qua API được ưu tiên nhằm hạn chế yêu cầu các đơn vị tổng hợp, gửi báo cáo thủ công.

Theo Trung tâm Chuyển đổi số, kết nối dữ liệu đã có chuyển biến nhưng chưa giải quyết hoàn toàn tình trạng phân tán, trùng lặp. TP tiếp tục hoàn thiện cơ chế chia sẻ, bảo đảm dữ liệu được cập nhật từ nguồn, thống nhất và khai thác đúng thẩm quyền. Định hướng đặt ra là dữ liệu đã có thì không yêu cầu người dân, doanh nghiệp hoặc cơ quan cấp dưới cung cấp, nhập lại nhiều lần.

Mở rộng tiện ích số, hướng đến phục vụ người dân

Việc ứng dụng nền tảng số không chỉ phục vụ hoạt động nội bộ mà còn hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ công. Ứng dụng Công dân số TP.HCM hiện đạt hơn 2,03 triệu lượt tải, gần 1,67 triệu lượt đăng nhập qua VNeID và hơn 15 triệu lượt truy cập, tương tác.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể tiếp cận thông tin về quy hoạch xây dựng, giáo dục, kết quả học tập, hồ sơ sức khỏe điện tử và nhà ở xã hội. Ứng dụng cũng kết nối với chương trình kích cầu Vibrant - HCMC, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá chương trình giảm giá và người dân tiếp cận các hoạt động khuyến mãi.

Thành phố đẩy mạnh đưa các tiện ích số đến người dân, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Chuyển đổi số dự kiến khảo sát trải nghiệm, mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trực tuyến thông qua ứng dụng này, làm cơ sở nghiên cứu cải thiện chất lượng phục vụ.

Thời gian tới, TP.HCM tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng dữ liệu lõi, phát triển công nghệ chiến lược, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao năng lực số. Trong đó, Kho dữ liệu dùng chung sẽ được mở rộng, kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

TP cũng định hướng phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) dùng chung, trợ lý ảo hỗ trợ soạn thảo văn bản, xử lý nội dung cuộc họp và dự báo xu hướng; nghiên cứu xây dựng Bản sao số (Digital Twin), kết hợp dữ liệu không gian, quy hoạch và cảm biến IoT để hỗ trợ quản lý giao thông, ngập lụt, môi trường.

Cùng với đó là các nhiệm vụ xây dựng đề án sàn giao dịch dữ liệu, mở rộng dữ liệu mở, tăng cường an toàn, an ninh mạng và đào tạo kỹ năng phân tích dữ liệu, ứng dụng AI cho cán bộ, công chức, viên chức. Phong trào "Bình dân học vụ số" tiếp tục được duy trì nhằm nâng cao kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp.

Từ hoàn thiện hạ tầng, kết nối dữ liệu đến thay đổi quy trình làm việc, TP.HCM đang từng bước chuyển đổi phương thức quản lý, điều hành. Mục tiêu không chỉ là đưa phần mềm vào hoạt động của cơ quan Nhà nước mà còn khai thác hiệu quả dữ liệu, giảm thao tác thủ công và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.