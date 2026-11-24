Nhiều thanh niên, thiếu nhi đến tham quan và mua sách

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức Tuần lễ Sách và văn hóa đọc, diễn ra từ ngày 19 - 29.11.2026. Hoạt động thu hút người dân, bạn đọc đến tham quan, tìm hiểu và lựa chọn sách với nhiều thể loại khác nhau. Qua đó, góp phần mở rộng không gian tiếp cận sách, khuyến khích công chúng duy trì thói quen đọc.

Tại sự kiện, các đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực được giới thiệu đến bạn đọc, từ văn học, lịch sử đến sức khỏe, kỹ năng sống và kiến thức xã hội. Người tham quan có thể trực tiếp tìm kiếm, đọc thử và lựa chọn những cuốn sách phù hợp với sở thích, nhu cầu của bản thân.

Đến tham quan tuần lễ sách, bà Hồ Ngọc Nhiên (phường Nhiêu Lộc) cho biết: "Tôi muốn tìm hiểu thêm các loại sách về sức khỏe bởi có thể giúp bản thân bổ sung thêm kiến thức trong cuộc sống".

Không chỉ có những người tìm đọc sách phục vụ nhu cầu cá nhân, nhiều khách tham quan còn quan tâm đến các tác phẩm văn học. Chị Nguyễn Hương Quỳnh Anh (phường Bình Thạnh) chia sẻ: "Tôi khá yêu thích đọc sách, đặc biệt là truyện tranh và các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bởi các tác phẩm cho biết những câu chuyện về đời sống, tâm lý của lứa tuổi học sinh".

Bên cạnh sở thích đọc sách, việc lựa chọn những cuốn sách mới cũng là một trong những lý do khiến người tham gia dành thời gian tại các gian hàng.

Chị Võ Thị Hồng Nhân (phường Bình Thạnh) cho biết: "Tôi từng tham gia một sự kiện sách vào năm 2022 và đây là lần tiếp theo tôi quay lại. Tôi rất hay mua sách nên không giới hạn bản thân trong một thể loại nhất định mà muốn tìm đọc thêm những cuốn sách thuộc các lĩnh vực chưa từng khám phá".

Nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi, giảm giá trong Tuần lễ Sách và văn hóa đọc

Từ trải nghiệm của những người tham quan, có thể thấy nhu cầu đọc sách khá đa dạng, tùy thuộc vào sở thích và mối quan tâm của mỗi người. Tuy nhiên, trong bối cảnh điện thoại và mạng xã hội ngày càng phổ biến, việc duy trì sự quan tâm đến sách cũng đặt ra những vấn đề đáng chú ý.

Chia sẻ về điều này, anh Phạm Ngọc Thành (phường Bến Thành) cho rằng những hoạt động trưng bày, giới thiệu sách có thể tạo cơ hội để những người ít tiếp xúc với sách biết đến và tìm hiểu nhiều hơn. Theo anh, khi có thêm những không gian như vậy, người tham quan có thể tạm rời khỏi màn hình điện thoại và dành thời gian tiếp cận một cuốn sách.

Tuần lễ diễn ra đến ngày 29.11.2026

Tuần lễ Sách và văn hóa đọc tại Nhà Văn hóa Thanh niên không chỉ tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhiều đầu sách mà còn mang đến những trải nghiệm đọc trực tiếp cho khách tham quan. Qua đó, hoạt động góp phần đem lại sự quan tâm đến sách, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc đọc trong bổ sung kiến thức và hình thành thói quen tiếp nhận thông tin có chọn lọc.