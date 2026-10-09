TP.HCM: Từ thu hút dòng vốn đến giữ chân nhân tài

Khi TP.HCM hướng tới những dòng vốn chất lượng cao, xây dựng một hệ sinh thái đủ sức thu hút và giữ chân nhân tài đang trở thành bài toán chiến lược đối với năng lực cạnh tranh dài hạn của Thành phố.

Tại toạ đàm “TPHCM – Thu hút tinh hoa nhân lực toàn cầu cho kỷ nguyên tăng trưởng mới”, ông Dương Khai Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, Chi hội TP.HCM cho rằng, sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư đang đặt ra những yêu cầu mới đối với chính sách thu hút nguồn nhân lực quốc tế của Thành phố vừa được tổ chức sáng nay.

Ông Dương Khai Dũng phát biểu tại toạ đàm

Dòng vốn mới kéo theo nhu cầu nhân lực mới

Theo số liệu được công bố tại toạ đàm, đến cuối tháng 6/2026, TP.HCM có 21.310 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký lũy kế hơn 146,8 tỷ USD. Từ đầu năm đến ngày 19/9, vốn FDI đăng ký đạt hơn 17,2 tỷ USD; trong đó, các khu công nghiệp thu hút hơn 4,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng hơn 62% so với cùng kỳ.

Theo ông Dương Khai Dũng, trước đây doanh nghiệp Trung Quốc đến Việt Nam chủ yếu để đầu tư nhà máy, tổ chức sản xuất. Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp mở rộng đầu tư sang công nghệ cao, hạ tầng số, logistics, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh...

“Chúng tôi muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam, phát triển sâu tại thị trường Việt Nam và từ Việt Nam kết nối với ASEAN và thế giới”, ông Dương Khai Dũng nói.

Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam có gần 500 hội viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, thương mại, logistics, công nghệ, cơ sở hạ tầng và dịch vụ chuyên nghiệp. Các nhà đầu tư Trung Quốc có gần 6.500 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký lũy kế trên 35 tỷ USD.

Sự dịch chuyển sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao đồng nghĩa nhu cầu nhân lực cũng thay đổi. Thành phố không chỉ cần lao động cho sản xuất mà cần thêm kỹ sư, nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, tài chính, nghiên cứu và những nhân sự có trình độ chuyên môn cao.

Từ “muốn đến” đến “muốn ở lại”

Theo ông Dương Khai Dũng, TP.HCM, hiện có hơn 168.000 người nước ngoài đang sinh sống, trong đó có hơn 64.000 công dân Trung Quốc. Cùng với sự mở rộng hoạt động đầu tư, ngày càng nhiều nhà quản lý, chuyên gia và nhân sự chuyên môn của doanh nghiệp Trung Quốc lựa chọn Thành phố để làm việc và sinh sống.

TP.HCM đã có nền tảng công nghiệp và hệ thống tài chính, logistics, chuỗi cung ứng và dịch vụ chuyên nghiệp, đặc biệt là khu vực Thủ Đức và Bình Dương cũ. TP.HCM còn là một thành phố năng động, cởi mở và có tính quốc tế cao, đó cũng là điểm hấp dẫn đối với nhân tài quốc tế. Ông Dương Khai Dũng cho rằng,,TP.HCM đã có nền tảng tốt để nhân tài quốc tế “muốn đến”, nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: làm thế nào để họ “muốn ở lại”.

Nhân tài không chỉ lựa chọn một công việc. Họ lựa chọn một thành phố, một môi trường sống và một tương lai cho cả gia đình. Theo đó, để TP.HCM đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, Thành phố cần chuyển trọng tâm từ thu hút đầu tư” tiến tới “thu hút tri thức và nhân tài” và tiến tới “xây dựng hệ sinh thái nhân tài”.

Hệ sinh thái toàn diện

Đây là một bài toán năng suất và năng lực cạnh tranh dài hạn. Bởi khi một chuyên gia quyết định ở lại, đưa gia đình đến sinh sống, hợp tác với trường đại học và tham gia nghiên cứu phát triển, giá trị mà họ tạo ra đã vượt xa một hợp đồng lao động… Đó là lúc dòng vốn được phát huy triệt để, trở thành tri thức, năng lực và sức cạnh tranh dài hạn của thành phố.

Với góc nhìn của một nhà phát triển bất động sản, ông Angus Liew, Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam cũng cho rằng, một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh cần kết hợp giữa nhà ở với hạ tầng giao thông, dịch vụ và không gian cộng đồng. Điều này góp phần mang lại chất lượng sống tương xứng với những chuẩn mực toàn cầu.

Ông Angus Liew phát biểu tại Toạ đàm

Dự án Norton Park Tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, một số dự án bất động sản dự báo sẽ đón đầu nhu cầu của làn sóng chuyên gia quốc tế. Norton Park, dự án mới được Gamuda Land phát triển tại khu vực Thuận An, là một ví dụ cho cách tiếp cận này. Dự án nằm trên trục Đại lộ Bình Dương, kế cận VSIP 1, ga metro số 2 và gần các tiện ích hiện hữu như AEON Mall Thuận Giao, Sân Golf Sông Bé cùng mạng lưới giáo dục, y tế và dịch vụ của khu vực.