TP.HCM truyền thông phòng bệnh não mô cầu tại trường học

Trạm Y tế phường Chợ Lớn truyền thông phòng bệnh não mô cầu tại trường THCS Hồng Bàng. Ảnh: HCDC.

Trạm Y tế phường Chợ Lớn đã đến 4 trường tiểu học, 2 trường THCS và một trường THPT trên địa bàn. Nội dung truyền thông tập trung vào cách phòng các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đặc biệt là bệnh não mô cầu.

Học sinh được hướng dẫn che miệng, mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; giữ vệ sinh cá nhân, lớp học và môi trường xung quanh; hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện mắc bệnh đường hô hấp.

Bên cạnh truyền thông trực tiếp, Trạm Y tế phối hợp với các trường đưa thông tin phòng bệnh đến phụ huynh và người dân qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các nhóm Zalo lớp học và cộng đồng. Qua đó, gia đình và nhà trường có thể phối hợp theo dõi, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Bệnh não mô cầu là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, lây truyền chủ yếu qua dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người mang vi khuẩn. Bệnh có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và diễn tiến nhanh, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Các dấu hiệu cần lưu ý gồm sốt, đau đầu dữ dội, cứng gáy, buồn nôn, nôn ói hoặc ban xuất huyết. Khi xuất hiện những biểu hiện nghi ngờ, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế để thăm khám và xử trí.

Học sinh và phụ huynh được nhắc theo dõi sức khỏe, thông báo ngay cho nhà trường và nhân viên y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

Trong thời gian tới, Trạm Y tế phường Chợ Lớn sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao ý thức phòng bệnh và góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Trong hơn một tuần, TP.HCM ghi nhận 5 ca mắc não mô cầu, trong đó một trường hợp không qua khỏi, các ca xuất hiện tại trường học khiến nhiều người lo ngại nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, trước năm 2024 khu vực phía Nam chỉ ghi nhận dưới 10 ca mỗi năm, nhưng từ đó đến nay, số ca tăng lên hàng chục trường hợp mỗi năm.

Tỷ lệ mắc tại Việt Nam hiện khoảng 1,5/1.000.000 dân, thấp hơn mức khoảng 2/1.000.000 dân của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy vậy, bệnh có thể diễn tiến nặng, với tỷ lệ đe dọa tính mạng dao động 4-20% tùy từng quốc gia và khả năng điều trị.

Viện Pasteur TP.HCM đang phối hợp Bộ Y tế, các địa phương và bệnh viện tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và dự phòng kháng sinh cho người tiếp xúc gần. Theo PGS Thượng, nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn nên các địa phương cần tiếp tục chủ động giám sát để hạn chế lây lan.