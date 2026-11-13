TP.HCM: Truy tìm xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn làm người đàn ông tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, gần 12h cùng ngày, ông N.Q.T (51 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy mang biển số 98B3-214.97 chạy trên tuyến ĐT743, theo hướng từ ngã 6 An Phú đi ngã tư 550.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi gần đến giao lộ với đường Nguyễn Du (phường An Phú), chiếc xe máy va chạm với một xe đầu kéo container chạy cùng chiều. Vụ va chạm làm ông T cùng chiếc xe máy trượt dài trên đường rồi tử vong tại chỗ. Nam tài xế điều khiển xe đầu kéo rời khỏi hiện trường sau tai nạn.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM đến hiện trường điều tiết giao thông, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Được biết, ông T làm nhân viên cho một cơ sở sản xuất bún. Trưa cùng ngày, ông T chạy xe máy về nhà thì không may gặp tai nạn.