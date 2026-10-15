TP.HCM: Truy tìm tài xế xe tải cán người phụ nữ đi xe đạp điện rồi bỏ chạy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h45 ngày 15/10, tài xế điều khiển chiếc xe tải chạy trên đường Vĩnh Lợi (HL409) theo hướng ra đường ĐT 747B.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến điểm giao với đường ĐT 747B (phường Tân Hiệp), tài xế cho xe rẽ phải để đi về hướng vòng xoay Kim Hằng. Trong lúc phương tiện ôm cua đã va chạm với xe đạp điện do bà K (46 tuổi, quê TP Cần Thơ) cầm lái.

Vụ va chạm làm nạn nhân cùng chiếc xe đạp điện bị ô tô tải kéo lê ra đến giữa đường ĐT 747B. Theo hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô khác, sau va chạm, tài xế xe tải xuống xe quan sát, kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến bà K tử vong sau đó.

Nhận tin báo, cơ quan công an đến hiện trường trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, điều tra vụ việc. Bước đầu công an đã xác định được biển số của chiếc xe tải liên quan.