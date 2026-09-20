Tp.HCM truy tìm manh mối nơi an nghỉ của hơn 100 liệt sĩ Tết Mậu Thân tại Gò Vấp

Ngày 20/9, Bộ Tư lệnh Tp.HCM phát thông báo kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin phục vụ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong đợt tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, được cho là từng chôn cất tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ).

Theo thông tin từ những nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia và chứng kiến sự việc, trong Tết Mậu Thân 1968, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn đã hy sinh trong quá trình tiến công các mục tiêu trọng yếu tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía (ngã ba Cây Dừa)...

Nghĩa trang liệt sĩ tại Gò Vấp. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Tp.HCM)

Sau các trận đánh, thi thể các liệt sĩ được vận chuyển bằng xe quân sự về tập kết. Một phần được xử lý và chôn lấp tại những rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa (cũ), nay là khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp, số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, Tp.HCM.

Ngoài ra, một số thi thể được cho là chôn tại các khu vực giếng nước cũ trên địa bàn.

Số lượng liệt sĩ được chôn cất tại các khu vực này được ước tính trên 100 người. Theo thông tin ghi nhận, khi được thu gom, nhiều thi thể vẫn còn nguyên quân trang, quần áo, dép râu hoặc giày.

Để có thêm cơ sở xác định vị trí chôn cất, Bộ Tư lệnh Tp.HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, rà soát, thu thập và xác minh thông tin.

Đơn vị kêu gọi các cựu chiến binh, cựu biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử, người dân từng sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp mọi thông tin còn lưu giữ liên quan đến sự việc.

Trong đó, cơ quan chức năng cần các thông tin về trận đánh, danh sách cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị bộ đội và lực lượng biệt động từng tham gia tiến công các mục tiêu tại khu vực Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía... trong Tết Mậu Thân 1968.

Đặc biệt, những người từng chứng kiến hoặc biết vị trí các hố gom, rãnh đất, giếng nước được sử dụng để chôn cất thi thể liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp và các khu vực lân cận được đề nghị cung cấp thông tin cụ thể.

Các tài liệu như bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh hoặc những tư liệu liên quan cũng được Bộ Tư lệnh Tp.HCM tiếp nhận để phục vụ xác minh.

Theo Bộ Tư lệnh Tp.HCM, những ký ức tưởng như nhỏ nhất của nhân chứng sau nhiều thập kỷ có thể trở thành manh mối giúp xác định vị trí chôn cất, từ đó phục vụ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Người dân có thông tin có thể liên hệ Thiếu tá Đặng Trần Hải Nam, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp, qua điện thoại/Zalo 0903.910.958; hoặc Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Tp.HCM, qua điện thoại/Zalo 0986.548.181.

Mỹ Hậu