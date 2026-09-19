TP.HCM: Trường Nhân văn lan tỏa hương xôi trong Ngày hội chào đón tân sinh viên

Giữa những gian hàng nhộn nhịp với những hoạt động chào đón tân sinh viên sôi động, có một gian hàng thơm mùi nếp và lá dứa. Đây chính là gian hàng “Hương xôi Nhân Văn” - món quà nhỏ của tập thể viên chức, người lao động của trường gửi đến các bạn sinh viên.

"Hương Xôi Nhân Văn" là dự án được sáng lập bởi GS.TS. Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Nhà trường, cũng là Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức, với mong muốn tạo không gian chia sẻ, lan tỏa, kết nối cộng đồng Người Nhân văn. Đây là chương trình đợt triển khai lần thứ 4 của Chi hội và lần thứ hai được tổ chức ngay trong lễ khai giảng năm học mới.

Nói về lý do chọn các món nếp như xôi đậu phộng, xôi lá dứa, xôi nếp cẩm hay cốm dẹp, TS. Văn Thị Nhã Trúc, Hội viên Chi hội Nữ trí thức, cho biết: “Lý do đầu tiên vì xôi là món ăn truyền thống của Việt Nam. Thứ hai là vì sự tiện lợi của nó. Các bạn sinh viên khi nhận có thể ăn trên đường đến lớp, hoặc nếu ăn không kịp có thể cất vào túi để dùng sau, không giống các món nước khác yêu cầu phải ăn tại chỗ”.

Thông qua những phần ăn sáng, Ban Tổ chức hy vọng có thể tiếp sức cho các bạn sinh viên có một năm học mới gặt hái được nhiều thành công trong học tập, và thương hiệu “Nhân văn” sẽ mãi lan tỏa và bay xa giống như tên “Hương Xôi Nhân Văn”.

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Gian hàng “Hương Xôi Nhân Văn” tại Ngày hội chào đón tân sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

Đến xếp hàng từ sớm, hai bạn Lê Thảo Uyên - tân sinh viên khoa Giáo dục - và Phan Thị Thanh Tuyền - tân sinh viên khoa Ngữ văn Anh - chia sẻ rằng biết đến gian hàng nhờ thông tin của cố vấn học tập. Chọn xôi nếp và cốm dẹp cho bữa sáng của mình, hai bạn không giấu được sự mong chờ trước không khí rộn ràng của ngày hội.

“Vừa sáng sớm tụi mình đã cảm nhận được không khí sôi động, náo nhiệt, và cũng hơi đói bụng nữa. Những hộp xôi này sẽ giúp tụi mình có thể tận hưởng ngày hội một cách trọn vẹn”, Thảo Uyên háo hức.

Thảo Uyên và Thanh Tuyền xếp hàng trước gian hàng từ sớm.

Năm nay, Ngày hội Chào đón Tân Sinh viên khóa 2026 của Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM được tổ chức với tên gọi “Chạm Nhân văn”. Trong suốt ngày 19/9, nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra như giao lưu tại các gian hàng cùng các đơn vị đồng hành, chương trình giao lưu truyền cảm hứng cùng các cựu sinh viên của trường và tận hưởng đêm hội chào đón tân sinh viên.