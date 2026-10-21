TP.HCM: Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN vừa viên tịch
Theo nguồn tin Báo Giác Ngộ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Châu Thới (TP.HCM) vừa viên tịch.
Được biết, sau thời gian khiếm an và được các y bác sĩ tận tình điều trị, chăm sóc, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông đã thu thần viên tịch vào sáng nay, 21-10-2026 (nhằm ngày 12-9-Bính Ngọ), tại chùa Châu Thới (TP.HCM).
Báo Giác Ngộ sẽ cập nhật thông tin về Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch đến quý Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc quan tâm.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tphcm-truong-lao-hoa-thuong-thich-hue-thong-thanh-vien-hoi-dong-chung-minh-ghpgvn-vua-vien-tich-post81368.html