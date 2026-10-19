TP.HCM: Trường Chinh vẫn ùn tắc sau điều chỉnh phân làn linh hoạt

Sáng 19/10, giao thông trên đường Trường Chinh tiếp tục ùn ứ trong giờ cao điểm. Đây là tuyến đường cửa ngõ phía Tây Bắc TP.HCM, có lưu lượng phương tiện lớn.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews tình trạng ùn ứ theo hướng từ An Sương vào trung tâm TP.HCM. Lượng phương tiện đông trong khung giờ người dân đi làm, đi học khiến dòng xe di chuyển chậm qua khu vực đang thi công Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Các phương tiện ô tô cùng xe máy chia sẻ phần mặt đường dành cho lưu thông trên đường Trường Chinh. Tại những đoạn bị giới hạn bởi rào chắn công trường, không gian di chuyển thu hẹp gây ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng trong giờ cao điểm.

Dòng ô tô nối đuôi nhau trên đường Trường Chinh, hướng từ An Sương vào trung tâm TP.HCM

Lực lượng Đội CSGT Tân Sơn Nhất được bố trí ứng trực để điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua khu vực ùn tắc trong giờ cao điểm

Trái ngược với hướng vào trung tâm, chiều lưu thông từ trung tâm TP.HCM về An Sương ghi nhận tình hình giao thông thông thoáng hơn trong buổi sáng. Các phương tiện có thể di chuyển thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc tại thời điểm ghi nhận.

Công trường Metro số 2 nằm dọc tuyến Trường Chinh, ảnh hưởng đến không gian lưu thông trên tuyến đường cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố. Trong thời gian thi công, việc tổ chức giao thông phải được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Phương án phân làn linh hoạt sử dụng cọc tiêu hoặc dải phân cách di động thay cho dải phân cách cứng tại khu vực tổ chức giao thông. Cách bố trí này tạo điều kiện điều chỉnh số làn theo từng khung giờ, ưu tiên hướng có nhu cầu lưu thông cao hơn.

Hệ thống biển báo và phương án phân luồng giúp người tham gia giao thông nhận biết hướng lưu thông qua khu vực công trường. Trong thời gian tổ chức lại làn xe, người đi đường cần chú ý quan sát biển báo, tuân thủ hướng dẫn và hạn chế chuyển làn đột ngột khi đến gần khu vực rào chắn.

Theo phương án tổ chức giao thông, từ 6h đến 9h, hướng vào trung tâm được bố trí 4,5 làn xe, chiều ngược lại có 3 làn. Trong khung giờ 16h đến 19h30, hướng về An Sương được bố trí 4 làn, chiều còn lại có 3,5 làn. Phương án nhằm ưu tiên không gian lưu thông cho hướng có nhu cầu đi lại cao hơn.