Theo thông tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM công bố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can liên quan đường dây này. Trong đó, 24 bị can bị bắt tạm giam, 2 bị can được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, Giám đốc Công an TP.HCM và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra hoạt động mua, thuê tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Sau thời gian thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra nhiều căn hộ tại chung cư Imperial Place, phường An Lạc, cùng một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người đang thực hiện xác thực khuôn mặt để giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng.

Hình ảnh các đối tượng được cắt từ clip của CA. TP HCM.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các lệnh chuyển tiền được thao tác từ xa trên điện thoại đặt tại các căn hộ. Những người đứng tên tài khoản được thuê có mặt theo ca để xác thực khuôn mặt khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu. Cách thức này giúp người điều khiển từ xa thực hiện giao dịch thông qua nhiều tài khoản mang tên người khác.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 8/2024, Chen Chien Yu được thuê tìm người tại Việt Nam mở tài khoản ngân hàng phục vụ việc thanh toán tiền đánh bạc trên các trang web. Với mỗi người được thuê, Chen nhận 25 triệu đồng mỗi tháng và hưởng thêm 0,3% tổng số tiền giao dịch qua tài khoản.

Để tổ chức hoạt động, Chen nhờ người quen thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời tuyển người đứng tên mở tài khoản ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định, Háu Khoành Phón (sinh năm 1984) và chồng là Trần Kim Thành (sinh năm 1982) phụ trách tuyển người, thu thập tài khoản và trả lương. Ngô Tú Liên (sinh năm 1987) được thuê làm phiên dịch, hướng dẫn người đứng tên tài khoản xác thực giao dịch. Liên tiếp tục thuê Lê Thành Huy (sinh năm 1999) hỗ trợ quản lý nhân viên; đến khoảng tháng 2/2026, Chen còn thuê Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1987) tham gia công việc này.

Trong quá trình hoạt động, nhóm liên tục thay đổi địa điểm, từ căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ đến một số chung cư tại khu vực Quận 6 cũ và phường An Lạc. Theo lời khai của Chen, số tiền giao dịch qua các tài khoản mỗi ngày khoảng 8 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền được luân chuyển qua 103 tài khoản trong đường dây là 373.115.468.666 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố các bị can về 5 tội danh gồm: rửa tiền; đánh bạc; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; giữ người trái pháp luật và thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng, làm rõ vai trò của những người điều hành giao dịch từ xa và xác minh các cá nhân có liên quan.