TP.HCM: Triệt phá đường dây mua bán cần sa liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Đây là kết quả nổi bật trong quá trình triển khai các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ khen thưởng ban chuyên án.

Chiều 20/10, Công an TP.HCM tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng.

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM.

Về phía Công an Thành phố có Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM; Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương có tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Khen thưởng lực lượng tham gia phá án.

Truy xét từ cơ sở kinh doanh dịch vụ, bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra về tăng cường đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy.

Qua rà soát, theo dõi, lực lượng Công an phát hiện một số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm khác, sau đó di chuyển đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ để tụ tập, vui chơi, giải trí, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.

Cần sa bị lưc lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Rạng sáng 7/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn, địa chỉ số 492 Võ Văn Kiệt, phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Từ vụ việc này, với quyết tâm truy xét tận gốc nguồn cung ma túy, lực lượng Công an khẩn trương mở rộng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và dữ liệu điện tử. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy cần sa do Trần Huy Long cầm đầu, hoạt động có tổ chức, liên quan đến nhiều đối tượng tại TP.HCM và các tỉnh phía Tây Nam Bộ.

Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, tập trung lực lượng đấu tranh mở rộng, quyết tâm triệt phá toàn bộ đường dây.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy giữ vai trò chủ công, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tổ chức nhiều mũi truy xét. Qua đó, từng bước làm rõ các đầu mối vận chuyển, tập kết, cất giấu và phân phối ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng, vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh và nhiều địa bàn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Sử dụng tài khoản ẩn danh, ngụy trang ma túy trong kiện hàng chuyển phát nhanh

Theo kết quả điều tra, các đối tượng sử dụng những ứng dụng liên lạc có tính bảo mật cao, tài khoản ẩn danh và hội nhóm kín trên không gian mạng để giao dịch. Ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng, vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh và nhiều địa bàn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trước phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu điện tử, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác chỉ huy, điều phối lực lượng, qua đó từng bước bóc gỡ các mắt xích trong đường dây.

Đáng chú ý, ngay từ giai đoạn đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động phối hợp Phòng 1 - Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, phân công Kiểm sát viên trực tiếp phối hợp với Điều tra viên đánh giá, củng cố tài liệu, chứng cứ; xác định hành vi, vai trò của từng đối tượng, bảo đảm việc điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi và đúng quy định pháp luật.

Tính đến ngày 19/10/2026, Công an TP.HCM đã bắt giữ 151 đối tượng. Trong đó, 81 đối tượng đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự; 70 đối tượng bị xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ.

Tang vật thu giữ gồm 176,2kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp, làm rõ vai trò của những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Các đối tượng bị bắt trong chuyên án.

Quyết tâm xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030

Kết quả đấu tranh chuyên án cho thấy hiệu quả của việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý địa bàn, kiểm tra hành chính với điều tra chuyên sâu. Không chỉ xử lý các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng còn tập trung truy nguyên nguồn cung, đấu tranh triệt phá các đường dây cung cấp, vận chuyển và phân phối ma túy.

Qua đó, góp phần giải quyết đồng bộ cả nguồn cung và nguồn cầu, chủ động ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, không để các đường dây tiếp tục hoạt động, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết số 02 của Thành ủy về xây dựng Thành phố không ma túy vào năm 2030; tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy ngay từ khi mới manh nha, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp.

Với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở, TP.HCM tiếp tục quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thành phố không ma túy vào năm 2030.

TP.HCM: Triệt phá đường dây mua bán cần sa liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng