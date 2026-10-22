TP.HCM triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt 151 người

Ngày 22/10, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan liên quan triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 người.

Theo Công an TP.HCM, đường dây do Trần Huy Long cầm đầu, hoạt động tại TP.HCM và một số tỉnh miền Tây. Các đối tượng tổ chức vận chuyển, tập kết, cất giấu ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Vụ án được phát hiện sau khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn trên đường Võ Văn Kiệt vào rạng sáng 7/10. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Từ vụ việc, công an mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và phát hiện đường dây mua bán cần sa có tổ chức, liên quan nhiều người tại TP.HCM và các tỉnh phía Tây Nam Bộ.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng sử dụng tài khoản ẩn danh, ứng dụng liên lạc có tính bảo mật cao và hội nhóm kín trên mạng để giao dịch. Ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng, vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tang vật bị thu giữ.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, lực lượng cảnh sát ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương triển khai nhiều mũi truy xét, từng bước làm rõ các đầu mối trong đường dây.

Đến ngày 19/10, công an đã bắt giữ 151 người. Trong đó, 81 người bị khởi tố, xử lý hình sự; 70 người bị xử lý hành chính hoặc áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ.

Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đầu mối cung cấp và làm rõ vai trò của những người liên quan.

Với những thành tích trên, chiều 20/10, lãnh đạo UBND TP.HCM và Công an thành phố biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong chuyên án. Đây là một trong những kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030 theo Nghị quyết số 02 của Thành ủy.