Thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định

Tại khu đất số 01 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, UBND TP.HCM đã ban hành thông báo thu hồi khu đất có diện tích 1.215,8m² do Công ty Liên doanh Cao ốc Indochine sử dụng. Nguyên nhân thu hồi là dự án đầu tư tại khu đất đã chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 1455/QĐ-STC ngày 30/7 của Sở Tài chính.

Thu hồi khu đất có toà nhà Indochine do dự án dừng hoạt động. (Ảnh: Duy Phương).

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu. Sau thời hạn này, thành phố sẽ xem xét ban hành quyết định thu hồi đất.

Tại số 149 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất rộng 1.308m² do Công ty TNHH Căn hộ Cao cấp Đắk Lắk - Nhật Bản sử dụng. Dự án Sài Gòn Court tại khu đất đã chấm dứt hoạt động theo Thông báo số 10008/TB-STC ngày 21/10/2025 của Sở Tài chính.

Một trường hợp khác là khu đất Lô I - 16 - 4, đường D12, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, có diện tích 7.011,9m² do Công ty Cổ phần Kỹ thuật Vija sử dụng. Dự án tại đây đã chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 83/QĐ-KCNC ngày 31/3 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao. UBND TP.HCM đã quyết định thu hồi khu đất này.

Các trường hợp nêu trên thuộc diện thu hồi đất do chấm dứt dự án đầu tư theo điểm d khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

Ngoài các trường hợp liên quan đến dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, TP.HCM cũng triển khai thủ tục thu hồi đất do người sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cụ thể, tại số 127 An Dương Vương, phường Bình Phú, thành phố đã ban hành thông báo thu hồi khu đất có diện tích 9.298,9m² do Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân sử dụng.

Khu đất 127 đường An Dương Vương, phường Bình Phú. (Ảnh: Thanh Mận).

Theo thông tin của cơ quan chức năng, doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất. Cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế nhưng doanh nghiệp chưa chấp hành. Việc thu hồi đất được thực hiện theo khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 30 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Khu đất gồm 3 phần: Khu I có diện tích 6.436m², quy hoạch đất giáo dục; khu III rộng 1.452,2m², thuộc quy hoạch đường giao thông; khu IV rộng 1.410,7m², nằm trong ranh đường An Dương Vương.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Bình Phú cùng các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác nhận hiện trạng khu đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có), cung cấp hồ sơ, thực hiện các công việc liên quan theo quy định.

Sắp xếp, xử lý hơn 10.000 cơ sở nhà, đất công

Song song với việc xử lý các khu đất nêu trên, TP.HCM đang triển khai phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất công trên địa bàn. Theo số liệu tính đến ngày 25/9, thành phố có 10.257 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi rà soát, sắp xếp.

Trong đó, có 333 cơ sở thuộc khối Đảng; 947 cơ sở của các sở, ban, ngành thành phố; 93 cơ sở thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; 129 cơ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp thành phố; 8.626 cơ sở thuộc UBND cấp xã và 129 cơ sở được chuyển giao từ các cơ quan Trung ương.

Theo kết quả rà soát, thống kê đến ngày 25/9, TP.HCM có 10.257 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp, xử lý.

Ngày 17/11, UBND TP.HCM đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công trên địa bàn tại Quyết định số 7645/QĐ-UBND.

Theo phương án, thành phố bố trí chuyển đổi công năng đối với 32 cơ sở văn hóa, 31 cơ sở giáo dục, 6 cơ sở y tế và 1 cơ sở khoa học, công nghệ. Đồng thời, có 258 cơ sở thuộc thành phố quản lý và 62 cơ sở được chuyển giao từ Trung ương thuộc diện thu hồi.

Đối với 129 cơ sở được chuyển giao từ các cơ quan Trung ương, thành phố đã tiếp nhận 117 cơ sở. Trong số này, 44 cơ sở được bố trí tiếp tục sử dụng; 7 cơ sở được chuyển đổi công năng; 62 cơ sở giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, khai thác; 2 cơ sở giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý và 2 cơ sở đang tiếp tục nghiên cứu phương án xử lý. Còn 12 cơ sở chưa hoàn tất việc tiếp nhận.

Theo UBND TP.HCM, quan điểm xuyên suốt của thành phố là tài sản công phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất; không để đất đai, trụ sở, cơ sở nhà, đất công bị bỏ hoang, lãng phí hoặc sử dụng kém hiệu quả.

Mỗi cơ sở nhà, đất phải được xem xét, bố trí và khai thác phù hợp, trở thành nguồn lực phục vụ người dân, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Khải An