Nhiều hành vi vi phạm môi trường đối mặt mức phạt nặng theo quy định mới. (Ảnh minh họa)

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Nghị định số 412/2026/NĐ-CP ngày 14/11/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố. Đáng chú ý, một số hành vi vi phạm về giấy phép môi trường và xử lý chất thải có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị định. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Sở có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết. Thời hạn hoàn thành trong tháng 11/2026.

Nghị định số 412/2026/NĐ-CP gồm 4 chương, 87 điều, quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả cũng như thẩm quyền lập biên bản và xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Các nhóm hành vi vi phạm được điều chỉnh khá toàn diện, từ đăng ký môi trường, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường đến gây ô nhiễm, quản lý chất thải, quan trắc và giám sát môi trường. Nghị định cũng quy định xử phạt đối với vi phạm về bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; nhập khẩu máy móc, thiết bị, phế liệu; giảm phát thải khí nhà kính và bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.

Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc diện phải đăng ký môi trường nhưng không thực hiện theo quy định, mức phạt từ 20-30 triệu đồng nếu thuộc thẩm quyền đăng ký của UBND cấp xã và từ 50-70 triệu đồng nếu thuộc thẩm quyền đăng ký của UBND cấp tỉnh.

Trường hợp không có giấy phép môi trường, mức phạt từ 200-400 triệu đồng đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của cấp tỉnh và từ 400-600 triệu đồng đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đáng chú ý, hành vi không có công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc lắp đặt thiết bị, đường ống, đường thải để xả chất thải không qua xử lý có thể bị phạt đến 800 triệu đồng hoặc 1 tỷ đồng, tùy thẩm quyền cấp phép và tính chất vi phạm.

Ngoài phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động có thời hạn, tước quyền sử dụng giấy phép môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như xử lý ô nhiễm, phá dỡ công trình vi phạm hoặc di dời dự án, cơ sở đến địa điểm phù hợp.