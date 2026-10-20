TP.HCM triển khai mở rộng mua bán điện trực tiếp qua lưới kết nối riêng

Ngày 19/10/2026, Cổng thông tin điện tử TP.HCM công bố thông tin về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố, quy định mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị điện lực và chính quyền địa phương tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện nghị quyết. Trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp xác định đúng đối tượng, điều kiện tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện kết nối riêng.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu quá trình triển khai phải tuân thủ pháp luật hiện hành, không đặt thêm điều kiện, thành phần hồ sơ hoặc thủ tục hành chính ngoài quy định.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các đơn vị bán lẻ điện tại các khu, cụm có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp, xử lý những vấn đề liên quan đến vận hành hệ thống điện, đo đếm, an toàn, giao nhận điện, hợp đồng và chế độ báo cáo.

Trước đó, ngày 22/9/2026, HĐND TP.HCM khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 47/2026/NQ-HĐND. Văn bản có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 và được đăng trên Công báo thành phố số 332+333 ngày 15/10/2026.

Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao thông qua lưới điện kết nối riêng. Ảnh AI

Điểm đáng chú ý của nghị quyết là việc mở rộng phạm vi chủ thể được tham gia DPPA, thay vì chỉ áp dụng đối với các nhóm đối tượng theo cơ chế hiện hành của Chính phủ.

Cụ thể, phía phát điện được bổ sung các đơn vị phát điện từ nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Trong khi đó, phía sử dụng điện được mở rộng tới khách hàng tại 7 loại khu, cụm, gồm khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Việc bổ sung nguồn điện LNG là điểm khác biệt đáng chú ý, bởi cơ chế mua bán điện trực tiếp theo quy định chung của Chính phủ trước đây tập trung vào đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn.

Theo nghị quyết, đơn vị phát điện LNG được áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện kết nối riêng như đơn vị phát điện năng lượng tái tạo. Đồng thời, các đơn vị này phải thực hiện trách nhiệm, trình tự tham gia và chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

Đối với khách hàng thuộc 7 loại khu, cụm nêu trên, nghị quyết cho phép áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp qua lưới kết nối riêng như khách hàng sử dụng điện lớn, đi kèm những nghĩa vụ tương ứng.

Quy định này có thể tạo thêm cơ hội tiếp cận nguồn điện theo hợp đồng trực tiếp cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, điện tử, công nghệ cao và các cơ sở có nhu cầu tiêu thụ điện lớn.

Đặc biệt, việc đưa khu công nghệ số tập trung vào phạm vi áp dụng mở ra hướng nghiên cứu khả năng sử dụng DPPA đối với những cơ sở hạ tầng số như trung tâm dữ liệu, với điều kiện đáp ứng đầy đủ tiêu chí và yêu cầu kết nối theo quy định.

Tuy nhiên, phạm vi mở rộng của nghị quyết chỉ áp dụng đối với mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện kết nối riêng, không đồng nghĩa tất cả doanh nghiệp tại các khu vực nêu trên đều được tự động mua điện trực tiếp thông qua lưới điện quốc gia.

Đây cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng triển khai trên thực tế. Việc tổ chức kết nối riêng đòi hỏi các bên phải xem xét điều kiện hạ tầng, phương án đấu nối, đo đếm điện năng, trách nhiệm vận hành và các chi phí liên quan.

Nghị quyết đồng thời quy định đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện phải tuân thủ các yêu cầu về quy hoạch, đầu tư, giấy phép hoạt động điện lực, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn điện, phòng chống cháy nổ và hợp đồng mua bán điện.

Các công trình nguồn điện phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, phương án phát triển mạng lưới cấp điện và các kế hoạch thực hiện quy hoạch có liên quan.

Về tổ chức thực hiện, UBND TP.HCM chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra và giải trình kết quả thực hiện trước HĐND thành phố. Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND có trách nhiệm giám sát quá trình triển khai.

Đáng lưu ý, Nghị quyết 47/2026/NQ-HĐND xác định việc mở rộng đối tượng tham gia không làm thay đổi các chính sách của Nhà nước về điện lực. Những nội dung không được quy định tại nghị quyết tiếp tục thực hiện theo pháp luật hiện hành.

Việc triển khai chính sách được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn trong tiếp cận nguồn điện cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng hình thành các kết nối riêng, thỏa thuận thương mại và việc đáp ứng yêu cầu pháp lý của từng dự án.