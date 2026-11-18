Ngày 16/11, UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch số 638/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 4/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Người dân tháo dỡ thiết bị phương tiện lấn chiếm vỉa hè lòng đường khi cơ quan chức năng nhắc nhở.

Kế hoạch nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự đô thị thời gian qua; đưa công tác này vào nền nếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là tăng cường quản lý, theo dõi, giám sát, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý ngay từ đầu các hành vi vi phạm. Các quyết định xử lý phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu gắn trách nhiệm quản lý trật tự đô thị với công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và bình xét danh hiệu văn hóa tại khu dân cư hằng năm.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị. Việc triển khai phải thường xuyên, liên tục, quyết liệt, không chạy theo thành tích và không để xảy ra tình trạng vi phạm mà không được phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để.

Xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, họp chợ tự phát, tập kết hàng hóa; tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định, bến bãi và các điểm đón, trả khách không đúng quy định.

Các lực lượng chức năng sẽ phối hợp kiểm tra, kiên quyết cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm như mái che, mái vẩy, bậc tam cấp, biển hiệu, bảng quảng cáo lấn chiếm vỉa hè hoặc cản trở lối đi chung. Việc xử lý phải đúng quy định, đúng quy trình, công khai, minh bạch; đồng thời yêu cầu các hộ dân, hộ kinh doanh cam kết không tái lấn chiếm.

Lực lượng chức năng tháo dỡ mái che lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường, TP.HCM.

UBND cấp xã được giao rà soát, xác định các khu vực phức tạp về trật tự đô thị để tổ chức ra quân xử lý thí điểm, làm cơ sở triển khai tại những khu vực khác. Các địa phương phải giải tỏa tình trạng chiếm dụng hè, lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán, chợ cóc, chợ tạm và các điểm trông giữ phương tiện không phép; sắp xếp vỉa hè theo đúng lộ giới, bảo đảm thông thoáng và quyền ưu tiên dành cho người đi bộ.

Đáng chú ý, kế hoạch cũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất các vị trí phù hợp để tạm thời sắp xếp hoạt động buôn bán nhỏ lẻ của người dân có hoàn cảnh khó khăn, không có địa điểm kinh doanh cố định. Các địa phương đồng thời nghiên cứu lộ trình quy định chức năng nhà ở kết hợp kinh doanh đối với những hộ dân dọc các tuyến đường đủ điều kiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ứng dụng camera, dữ liệu số trong giám sát vi phạm

Bên cạnh giải pháp kiểm tra trực tiếp, TP.HCM định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ vào quản lý quy hoạch và trật tự đô thị.

Thành phố sẽ triển khai hệ thống camera đô thị thông minh tại các tuyến đường, khu vực trung tâm và những điểm thường xuyên phát sinh vi phạm; vận hành các nền tảng tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng di động, trang thông tin điện tử hoặc đường dây nóng. Các phản ánh phải được tiếp nhận công khai, xử lý nhanh chóng và trả lời kết quả rõ ràng.

Đồng thời, ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data), bản đồ số và công nghệ phân tích thông tin để xác định các điểm thường xuyên xảy ra vi phạm, khu vực tái phạm nhiều lần và khung thời gian phát sinh vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, giảm nhân lực thủ công và hạn chế tiêu cực.

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân kinh doanh buôn bán không để vật dụng lấn chiếm vỉa hè tại TP.HCM.

Về phân công nhiệm vụ, Công an TP.HCM là cơ quan đầu mối, chủ trì xử lý các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nhất là khu vực chợ đầu mối, chợ truyền thống, trước cổng trường học, bệnh viện, khu chế xuất, khu công nghiệp và các điểm dừng, đón trả khách.

Sở Xây dựng được giao tham mưu ban hành quy định mới, thống nhất về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè; đề xuất quy định đánh giá tác động giao thông đối với các công trình xây dựng tập trung đông người, quy mô lớn. Đồng thời, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn trả mặt bằng đối với các công trình có rào chắn chiếm dụng lòng đường, vỉa hè kéo dài.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố về tình hình quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đầu tư camera giám sát, duy tu, nâng cấp vỉa hè và xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ. Kết quả thực hiện phải được định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Công an thành phố tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.