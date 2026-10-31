TP.HCM triển khai đồng loạt các hạng mục trọng điểm tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

Nghi thức bấm nút triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM)

Theo Cổng thông tin điện tử TP.HCM, sau gần một năm kể từ ngày động thổ vào tháng 12/2025, dự án đã hoàn thành nhiều phần việc nền tảng như khảo sát địa chất, làm đường công vụ và thi công cọc khoan nhồi tại Depot Cần Giờ, cầu chính Cần Giờ cùng các cầu đặc biệt Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá và Sông Chà. Phiến dầm bê tông đầu tiên cũng đã được đúc thử thành công.

Trong đợt triển khai này, các nhà thầu tập trung nguồn lực tại ga ngầm Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn phục vụ thi công hầm TBM, các cầu đặc biệt Rạch Đĩa, Ông Đội và hệ thống cầu dẫn Cần Giờ. Giai đoạn cao điểm dự kiến huy động khoảng 10.000 công nhân, kỹ sư và nhân lực kỹ thuật chuyên sâu cùng hệ thống máy móc, thiết bị thi công.

Đáng chú ý, ga ngầm Bến Thành là điểm đầu tuyến, có chiều dài hơn 565m, hố móng sâu khoảng 34m và kết nối với ga Bến Thành của tuyến Metro số 1. Trong khi đó, hầm TBM tại khu vực cảng Sài Gòn dài hơn 2.019m, được thi công bằng máy đào hầm có đường kính 13m.

Đối với cầu chính Cần Giờ vượt sông Soài Rạp, công trình được thiết kế theo dạng cầu dây văng dầm giàn thép, gồm 2 trụ tháp hình chữ A, nhịp chính dài 360m và khoảng 4,4km cầu dẫn ở hai đầu.

Theo lộ trình, công tác giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn tất trong quý IV/2026. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành thi công vào quý IV/2028, sau đó bước vào giai đoạn chạy thử và chính thức khai thác thương mại trong năm 2029.

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt dài khoảng 54km, vận tốc thiết kế 350km/h, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ còn khoảng 13 phút.