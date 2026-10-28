TP.HCM triển khai 3 mô hình chuyển đổi số, giảm thủ tục cho người dân

Sáng 28/10, tại phường Bến Thành, UBND TP.HCM tổ chức lễ ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam. Các mô hình tập trung khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ để giải quyết những nhu cầu thiết thực trong đời sống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh chuyển đổi số phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, mang lại tiện ích cụ thể cho người dân. Thành phố định hướng mở rộng kết nối dịch vụ số trong các lĩnh vực giao thông, y tế và hành chính công, đồng thời lấy mức độ hài lòng của người dân làm chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức, cơ quan và địa phương.

Trong lĩnh vực giao thông, TP.HCM hướng tới kết nối metro, xe buýt với các loại hình vận tải tư nhân như taxi, xe công nghệ, xe du lịch liên tỉnh, từng bước mở rộng hệ sinh thái giao thông số ra vùng Đông Nam Bộ. Đối với lĩnh vực y tế, Thành phố tiếp tục hoàn thiện quy trình, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân nhằm giảm giấy tờ khi giải quyết thủ tục hành chính.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các đơn vị thực hiện 3 mô hình chuyển đổi số phục vụ người dân. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Cùng với đó, Thành phố chú trọng hỗ trợ các gia đình có người bệnh giai đoạn cuối có nguyện vọng đưa người thân trở về nhà, trong đó có việc giải quyết thủ tục đăng ký khai tử tại nhà. Cán bộ cơ sở và các tổ phản ứng nhanh được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc đưa tiện ích số vào đời sống. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ gắn với mức độ hài lòng của người dân, làm cơ sở đánh giá, thi đua và khen thưởng đối với cán bộ, đơn vị, địa phương.

Ba mô hình được công bố gồm: kết nối giao thông công cộng TP.HCM lên nền tảng giao thông tập trung trên VNeID; tạo lập, kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; tổ phản ứng nhanh nghĩa tình kết nối Tổng đài 1022, hỗ trợ người dân đăng ký khai tử tại nhà.

Với mô hình kết nối giao thông công cộng trên VNeID, người dân có thể tra cứu lộ trình metro, xe buýt, sử dụng thông tin định danh điện tử để mua vé và tích hợp vé điện tử trên nền tảng này. Mô hình hướng tới hình thành vé điện tử chung cho nhiều phương tiện giao thông công cộng, tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ.

Trong lĩnh vực y tế, mô hình tạo lập và kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử đang được thí điểm tại 4 bệnh viện gồm Chợ Rẫy, Từ Dũ, Hùng Vương và Ung Bướu. Dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử được kết nối trực tiếp về kho dữ liệu dùng chung của TP.HCM, giúp công chức tư pháp - hộ tịch khai thác, đối soát thông tin, hạn chế yêu cầu người dân nộp giấy tờ bản giấy.

Sau giai đoạn thí điểm, Thành phố dự kiến mở rộng kết nối, đồng bộ dữ liệu tại các cơ sở y tế trên địa bàn sau ngày 1/11/2026.

Mô hình thứ ba là tổ phản ứng nhanh nghĩa tình kết nối Tổng đài 1022, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục khai tử tại nhà. Theo quy trình, Tổng đài 1022 tiếp nhận thông tin về trường hợp tử vong từ bệnh viện, cơ quan Công an hoặc thân nhân, sau đó điều phối đến tổ phản ứng nhanh tại UBND cấp xã.

Lực lượng này có nhiệm vụ xác minh, đến tận nhà hỗ trợ thủ tục cấp giấy chứng tử, liên thông xóa đăng ký thường trú trực tuyến và hỗ trợ hậu sự khi gia đình có nhu cầu.

Hiện 168 địa phương trên địa bàn Thành phố đã thành lập, đưa tổ phản ứng nhanh nghĩa tình vào hoạt động, hỗ trợ cấp giấy chứng tử cho 1.247 trường hợp, góp phần giảm bớt gánh nặng thủ tục cho các gia đình trong lúc tang gia.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Công an Thành phố, với vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06, sẽ phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ 3 mô hình theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Các đơn vị sẽ thường xuyên rà soát quy trình vận hành, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn thông tin.

UBND TP.HCM giao Công an Thành phố chủ trì điều phối, kết nối dữ liệu; Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các bệnh viện có trách nhiệm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, chất lượng dữ liệu đúng, đủ, kịp thời, tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.

UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức thực hiện, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ và đo lường mức độ hài lòng bằng các chỉ số cụ thể.

Việc đưa 3 mô hình chuyển đổi số vào vận hành góp phần cụ thể hóa chủ trương gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, giảm giấy tờ và rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục. Qua đó, TP.HCM từng bước xây dựng chính quyền số hiện đại, gần dân, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.