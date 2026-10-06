TP.HCM: Trao quyết định đến một số tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc

Tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương; chư tôn đức Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương; chư tôn đức Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; chư Tăng Ni và cư sĩ thành viên các tiểu ban.

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương đã lần lượt công bố quyết định thành lập một số tiểu ban phục vụ công tác tổ chức Đại hội.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn công bố quyết định

Theo đó, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho biết Tiểu ban Nghi lễ có 10 thành viên do Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Trần thiết có 30 thành viên do Thượng tọa Thích Nhật Từ làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Lễ tân có 42 thành viên do Hòa thượng Thích Bửu Chánh làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Đưa đón và Lưu trú có 45 thành viên do Thượng tọa Thích Giác Hiệp làm Trưởng tiểu ban; Bộ phận Lưu trú tại Học viện có 20 thành viên do Thượng tọa Thích Quang Thạnh đứng đầu; Tiểu ban Y tế có 22 thành viên do Ni trưởng Thích nữ Thanh Liên làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban In thẻ và phụ trách tài liệu do Thượng tọa Thích Minh Nhẫn làm Trưởng tiểu ban với 9 thành viên và 1 tập thể (Cán bộ Văn phòng I và II); Tiểu ban Âm thanh - Ánh sáng và Thị giả do Thượng tọa Thích Phước Lượng làm Trưởng tiểu ban với 9 thành viên cùng tập thể Tăng Ni sinh Học viện.

Sau khi trao quyết định, đại diện các tiểu ban đã lần lượt báo cáo công tác chuẩn bị và thỉnh ý kiến chỉ đạo từ chư tôn đức trong Ban Tổ chức để việc hỗ trợ cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X lần đầu tiên diễn ra tại TP.HCM được trang nghiêm.

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu đúc kết, Hòa thượng Thích Huệ Thông tán dương sự hiện diện của chư tôn đức thành viên các tiểu ban phục vụ Đại hội. Với sự khởi đầu đầy trách nhiệm và nhiệt huyết phụng sự, Hòa thượng tin rằng Đại hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Hòa thượng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh: "'Hữu cẩn tắc an'" có thận trọng và chu toàn thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Lãnh đạo Giáo hội sẽ hỗ trợ cho các tiểu ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mong rằng chư tôn đức và quý cư sĩ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dấn thân phụng sự nhằm tạo ra những giá trị lớn, góp phần cho sự thành công của Đại hội lần này".

Được biết, theo đề án về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X của GHPGVN có 9 Ban chính, bao gồm Ban Tổ chức do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Trưởng ban, Ban Nhân sự do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn kiêm Trưởng ban, Ban Nội dung do Thượng tọa Thích Đức Thiện làm Trưởng ban, Ban Thông tin - Báo chí do Hòa thượng Thích Gia Quang làm Trưởng ban, Ban Tuyên truyền hoằng pháp do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng ban, Ban Văn nghệ - Triển lãm do Hòa thượng Thích Thọ Lạc làm Trưởng ban, Ban An ninh trật tự do Thượng tọa Thích Phước Nguyên làm Trưởng ban, Ban Điều phối đại biểu và Ban Tài chính - Hậu cần do Thượng tọa Thích Thanh Phong làm Trưởng ban. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần X, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả" sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7-11-2026, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM