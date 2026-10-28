Tp.HCM trao quyết định cho 12 dự án đầu tư hơn 13 tỷ USD

Trong khuôn khổ Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng đại diện các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Trong danh sách được trao quyết định có nhiều dự án quy mô lớn như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Cảng Cái Mép Gemadept -Terminal Link, Khu phức hợp thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Trong lĩnh vực cảng biển, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư khoảng 4,9 tỷ USD, với sự tham gia của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. Đây là một trong những dự án có mức vốn lớn nhất trong danh mục được công bố.

Hai dự án cảng biển khác gồm Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link tại phường Tân Phước, với tổng vốn khoảng 770 triệu USD, và Bến cảng Mỹ Xuân 6, có vốn đầu tư khoảng 66,6 triệu USD. Các dự án tập trung phát triển hạ tầng cảng biển phục vụ hoạt động vận tải, trung chuyển và lưu thông hàng hóa.

Đối với lĩnh vực logistics, dự án Swift Logistics do nhà đầu tư Tokgistic đến từ Singapore thực hiện có tổng vốn khoảng 987,4 triệu USD. Dự án nằm trong nhóm các công trình hạ tầng logistics được trao quyết định đầu tư tại Diễn đàn lần này.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch UBND TpHCM Nguyễn Văn Được chụp ảnh lưu niệm với đại diện các nhà đầu tư tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 tại Tp.HCM.

Ở lĩnh vực phát triển đô thị, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đầu tư khoảng 2,29 tỷ USD xây dựng Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án thuộc nhóm công trình đô thị có quy mô vốn lớn được công bố tại Diễn đàn.

Một dự án khác là Khu đô thị Đại học Quốc tế do Công ty CP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam thực hiện, có tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh khoảng 6,61 tỷ USD. Đây là mức vốn sau điều chỉnh của dự án, được công bố cùng các dự án phát triển hạ tầng và đô thị tại Phiên đối thoại cấp cao.

Bên cạnh các công trình cảng biển, logistics và đô thị, danh mục còn có dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập - giai đoạn 1, với vốn đăng ký hơn 379 triệu USD. Dự án có sự tham gia của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Ở nhóm sản xuất công nghiệp, Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL Cables có vốn đăng ký khoảng 23 triệu USD. Trong khi đó, Công ty TNHH Xinyi Glass Việt Nam đầu tư khoảng 230 triệu USD vào sản xuất kính nổi tiết kiệm năng lượng, kính phủ Low-E, kính an toàn nhiều lớp và kính chuyên dụng cho ô tô. Công ty TNHH Chang Yue Technology (VN) cũng có dự án với tổng vốn khoảng 70 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực đúc sắt, thép, kim loại màu và gia công cơ khí.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các nhà đầu tư tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026.

Đối với công nghệ cao, Công ty TNHH II-VI Việt Nam đầu tư khoảng 45 triệu USD vào dự án sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện và bộ làm mát nhiệt điện. Cùng nhóm này, Công ty TNHH ITO Automation Technologies Việt Nam triển khai dự án có vốn khoảng 8 triệu USD, tập trung sản xuất máy tự động hóa, robot, cảm biến và các giải pháp quản lý dữ liệu.