TP.HCM trao Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 2/10, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Huy Ngọc.

2.320 tác phẩm dự thi

Báo cáo kết quả giải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong cho biết giải đã tiếp nhận 5.356 tác phẩm. Sau sơ tuyển tại cơ sở, 2.320 tác phẩm đủ điều kiện tham gia cấp thành phố. Trong đó, 2.187 tác phẩm của 174 cơ quan, đơn vị và 133 tác phẩm của các tác giả tự do.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong (hàng đầu bên phải) và Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Huy Ngọc (bên trái), trao giải và chúc mừng tác giả đoạt giải. Ảnh: Phan Anh.

Thành phần tham gia rất đa dạng, từ đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp đến cán bộ, đảng viên, giảng viên, giáo viên, cán bộ nghiên cứu, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, sinh viên và các tác giả không chuyên.

“Điều này cho thấy công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của nhiều lực lượng trong xã hội”, ông Phong đánh giá.

Theo ông Phong, điểm nổi bật lần này là giải có quy mô và sức lan tỏa; quy trình chấm giải được tổ chức bài bản, nghiêm túc; nội dung các tác phẩm khá phong phú, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra.

Nhiều tác phẩm tập trung bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối và chủ trương của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời đề cập những vấn đề mới như chuyển đổi số, an ninh mạng, tinh gọn tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng hệ giá trị văn hóa, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Các tác phẩm dự thi được rà soát điều kiện, kiểm tra hồ sơ, phân loại, mã hóa trước khi chuyển Hội đồng Giám khảo chấm độc lập.

Từ 2.320 tác phẩm, Ban tổ chức lựa chọn 136 tác phẩm có chất lượng vào vòng chấm chính thức và 50 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo.

Kết quả cuối cùng, Ban tổ chức công nhận 25 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả (11 giải Khuyến khích; 8 giải Ba; 6 giải Nhì; không có giải Nhất) và 15 tập thể xuất sắc đoạt giải.

Lan tỏa giá trị tích cực

Phát biểu tại lễ trao giải, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức nhiệt liệt chúc mừng 25 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc đoạt giải và 15 tập thể xuất sắc được trao giải thưởng.

Theo ông Đức, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài và rất quan trọng.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, góp sức của tất cả cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.

“Với 5.356 tác phẩm tham gia giải thưởng là một minh chứng để khẳng định Giải báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm nay có sức lan tỏa mạnh mẽ”, ông Đức khẳng định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Phan Anh.

Ông Đức cho rằng một tác phẩm báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có sức sống lâu dài không chỉ nằm ở khả năng phản bác quan điểm sai trái, thù địch, mà quan trọng hơn là phải giúp người đọc hiểu đúng vấn đề, nhận ra giá trị của sự thật và thấy được những thành quả, nỗ lực, cũng như những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn phát triển đất nước và thành phố.

Do đó, ông yêu cầu trước mắt phải tiếp tục nâng cao chất lượng giải, làm thế nào để mỗi tác phẩm đoạt giải phải hội tụ đầy đủ các yếu tố về lý luận và thực tiễn. Đó không chỉ là những sản phẩm thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, mà có thể trở thành nguồn tư liệu giá trị để cán bộ, đảng viên, nhân dân khai thác, vận dụng trong hành động thực tiễn.

Cùng đó, phải lấy thực tiễn thành phố làm nguồn chất liệu quan trọng để xây dựng những tác phẩm tham gia giải. TP.HCM là đô thị đặc biệt, năng động, sáng tạo, luôn đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức.

Tác phẩm tham gia giải không những phải gắn với tiềm năng, vị thế, lợi thế, những thành tựu, kết quả đạt được, mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả thiết thực; những nét đẹp về văn hóa, truyền thống con người thành phố…, mà còn phải là “công trình” nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển thành phố, xây dựng bản sắc, lan tỏa những giá trị tích cực đến đông đảo quần chúng nhân dân, đồng bào cả nước.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ tác giả có trình độ, năng lực tham gia giải thưởng; tiếp tục nghiên cứu đổi mới cách thức tổ chức, tiêu chí đánh giá và phương thức tuyên truyền, bảo đảm giải ngày càng thiết thực, thực sự trở thành hoạt động có uy tín trong đời sống chính trị - xã hội của thành phố.