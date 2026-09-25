TP.HCM: Tránh bỏ sót hoặc cộng gộp cơ học khi biên soạn lịch sử Đảng giai đoạn mới

Ngày 25/9, tại hội thảo Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; lịch sử truyền thống ban, ngành, đoàn thể trong bối cảnh mới, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các địa phương, đơn vị.

Quang cảnh hội thảo.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, số lượng và chất lượng các ấn phẩm lịch sử những năm qua ngày càng được nâng lên. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được triển khai rộng, từng bước ứng dụng công nghệ số và lồng ghép trong trường học, góp phần tăng sức lan tỏa, nhất là với thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác lịch sử Đảng còn mỏng, phần lớn phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Việc sắp xếp, lưu trữ và bàn giao hồ sơ, tư liệu cũng tác động đến quá trình triển khai, tiến độ và chất lượng các công trình, ấn phẩm lịch sử.

Theo báo cáo đề dẫn, việc sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng.

Khi xây dựng lịch sử của đơn vị mới, các địa phương cần kết nối lịch sử trước sắp xếp với quá trình hình thành, phát triển sau sắp xếp. Việc biên soạn phải vừa kế thừa các giá trị lịch sử, vừa làm rõ những đặc điểm mới, tránh bỏ sót hoặc cộng gộp cơ học các tư liệu, công trình đã có.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội thảo.

Các tư liệu lịch sử, nhất là tư liệu gốc, tư liệu quý, cần được rà soát, phân loại, bảo quản, bàn giao và số hóa. Việc số hóa phải gắn với kiểm chứng, xác thực và bảo đảm an toàn dữ liệu.

Bên cạnh đó, địa phương cần làm rõ trách nhiệm của đội ngũ làm công tác lịch sử, nhất là tại cấp xã, phường, đặc khu; đồng thời kế thừa nhân lực, kinh nghiệm trước sắp xếp để công tác nghiên cứu, biên soạn không bị gián đoạn.

PGS.TS Lê Hải Bình, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, nguyên tắc xuyên suốt trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử sau sắp xếp là "kế thừa và phát triển".

Theo ông, kế thừa không có nghĩa sao chép toàn bộ những gì đã có, còn phát triển không đồng nghĩa phủ nhận lịch sử của các đơn vị trước đây. Các công trình cần làm rõ sự tiếp nối, những biến đổi và các giá trị lịch sử để phản ánh khách quan, khoa học lịch sử của đơn vị mới.

PGS.TS Lê Hải Bình đề nghị các địa phương rà soát quá trình hình thành, đơn vị tiền thân, các giai đoạn lịch sử và những giá trị truyền thống cần kế thừa; đồng thời bảo toàn đội ngũ, kinh nghiệm và nguồn lực sau sắp xếp.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đặc biệt, tại cấp xã, phường, đặc khu, cần bố trí nhân sự phù hợp để công tác lịch sử Đảng không bị gián đoạn.

Theo ông, nghiên cứu lịch sử không chỉ dừng ở việc ghi chép sự kiện mà cần làm rõ quá trình vận động của lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng, những thành công, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Các công trình sau khi hoàn thành cũng cần được tiếp tục khai thác trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ và đổi mới hình thức truyền tải trên nền tảng số.

Các đại biểu dự hội thảo thống nhất rằng việc thay đổi địa giới, tên gọi và tổ chức bộ máy không làm mất đi những giá trị lịch sử, truyền thống được hình thành qua các thời kỳ.

Do đó, khi biên soạn lịch sử Đảng bộ của đơn vị mới, cần phản ánh đầy đủ đóng góp của các địa bàn trước đây, đồng thời làm rõ những đặc điểm mới sau sắp xếp.

Các đại biểu lưu ý cần tránh hai khuynh hướng là làm mờ, bỏ sót lịch sử của các đơn vị cũ hoặc cộng gộp cơ học những công trình lịch sử đã được biên soạn trước đó.