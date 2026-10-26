TP.HCM: Trang nghiêm Lễ dâng y Kathina tại tổ đình Bửu Long

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đạo từ tại buổi lễ

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, trụ trì tổ đình Bửu Long; cùng chư Tăng thuộc hệ phái Phật giáo Nam tông.

Từ sáng sớm, đông đảo Phật tử đã vân tập về khuôn viên Bảo tháp Gotama, thành kính đội y ca-sa cùng các phẩm vật cúng dường hữu nhiễu. Sau đó, đại chúng cung nghinh chư tôn đức Tăng quang lâm chánh điện cử hành các nghi thức truyền thống: dâng hoa, truyền thọ quy giới, tác bạch và dâng y Kathina.

Đông đảo Phật tử đội y ca-sa cùng các phẩm vật cúng dường chư Tăng

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nhấn mạnh vai trò của tâm ý trong mọi hành động thiện và bất thiện. Theo ngài, mỗi suy nghĩ, hành động đều tạo ra những tác động nhất định đối với bản thân và môi trường xung quanh.

"Người học Phật cần nuôi dưỡng tâm trong sáng, thực hành các thiện pháp để tạo dựng những nhân duyên tốt đẹp trong đời sống.", Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Tham dự lễ, Phật tử Hạnh Như Nhiên chia sẻ: "Kathina không chỉ là dịp gieo trồng phước báu qua việc cúng dường Tam bảo mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính mình, hướng đến sự chuyển hóa nội tâm".

Đại diện Phật tử dâng lời tác bạch

Lễ dâng y Kathina là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Nam tông, được tổ chức sau mùa An cư, thể hiện lòng thành kính, tri ân và tinh thần hộ trì Tam bảo của hàng Phật tử tại gia.

Buổi lễ khép lại sau nghi thức thọ trai và lễ thọ y Kathina tại giới trường Sīmā.

Một số hình ảnh được ghi nhận: