TP.HCM trải thảm đỏ đón dòng vốn đầu tư thế hệ mới

TP.HCM ưu tiên các dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026, chương trình CEO 500 diễn ra chiều 26/10 tại TP.HCM đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp cùng các định chế tài chính quốc tế.

Thành phố đang đứng trước thời cơ lịch sử để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, mở rộng không gian đón nhận dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thế hệ mới gắn liền với công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Bức tranh tăng trưởng ấn tượng và mục tiêu 19 tỷ USD vốn FDI

Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm, TP.HCM đã thu hút khoảng 17,8 tỷ USD vốn FDI đăng ký, gấp khoảng 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước và vượt xa mục tiêu 11 tỷ USD đặt ra từ đầu năm. Trong tầm nhìn chiến lược cả năm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết địa phương đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 19 tỷ USD, tức hơn gấp đôi kết quả 8,37 tỷ USD của năm 2025.

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô, thành phố xác định ưu tiên các dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Bàn về yêu cầu cấp thiết này, ông Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC), chỉ ra những hạn chế mang tính cơ cấu của dòng vốn FDI tại Việt Nam thời gian qua.

Việc thu hút dòng vốn thế hệ mới gắn với nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo kỹ sư, hợp tác công nghệ và nâng cấp năng lực nhà cung ứng trong nước là yêu cầu sống còn, hoàn toàn phù hợp với định hướng chuyển tư duy thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia.

Ông Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh: "Để tăng trưởng hai chữ số, không thể duy trì mô hình phát triển tuyến tính hiện tại mà cần có bước nhảy vọt về năng suất và công nghệ".

Đồng quan điểm về vai trò then chốt của công nghệ đối với tương lai nền kinh tế, ông Don Lâm, Giám đốc kiêm cổ đông sáng lập VinaCapital, nhận định: "Nếu muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, chúng ta cần công nghệ".

Đại diện VinaCapital khẳng định đang nỗ lực đưa các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghệ và bán dẫn đến thành phố, hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái bền vững để họ gắn bó lâu dài.

Trung tâm Phát triển công nghệ chiến lược tại Khu Công nghệ cao TPHCM thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Động lực từ hạ tầng chiến lược và các lĩnh vực mũi nhọn

TP.HCM hiện sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi về không gian kinh tế, đô thị và kết nối sau sáp nhập, tạo thêm dư địa cho các dự án quy mô lớn cùng khung thể chế đột phá từ Luật Phát triển đô thị.

Sự đi vào vận hành hơn nửa năm qua của VIFC-HCMC đóng vai trò bộ điều phối, hướng dòng vốn chảy vào các lĩnh vực ưu tiên như AI và hạ tầng số, bán dẫn và robot, chuỗi khối và tài chính số, công nghệ sinh học cùng công nghệ xanh, công nghệ lượng tử và an ninh mật mã, cũng như các hoạt động R&D, thiết kế và dịch vụ tri thức.

Nhiều dự án công nghệ lớn hiện cũng đang rục rịch triển khai. Đơn cử, ông Ge Jun, Giám đốc điều hành TOJOY Enterprise Services, cho biết đơn vị dự kiến triển khai tại Việt Nam 3 nhóm dự án gồm kinh tế tầm thấp, thiết bị dịch vụ thông minh ứng dụng AI và robot xây dựng.

Lãnh đạo thành phố khẳng định luôn sẵn sàng mở rộng không gian phát triển, đón đầu các dòng vốn vào đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cảng biển, logistics, khu thương mại tự do và hạ tầng năng lượng sạch.

Kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch và giải quyết điểm nghẽn thể chế

Để biến các cam kết tỷ USD thành hiện thực, cộng đồng nhà đầu tư quốc tế và chuyên gia cho rằng TP.HCM cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, nhân lực và thủ tục hành chính.

Nhà đầu tư đặc biệt đánh giá cao sự kết nối đồng bộ giữa hạ tầng giao thông, logistics với các khu công nghiệp, đồng thời chú trọng đến các yếu tố cốt lõi như đầu mối giải quyết công việc rõ ràng, phản hồi nhanh, quy trình cấp phép đất đai minh bạch với thời hạn xử lý dự đoán được, cùng tính nhất quán của chính sách trong dài hạn.

Khẳng định tinh thần đồng hành và sẵn sàng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh: "Thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận những đề xuất cụ thể và cùng cộng đồng DN giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn trên tinh thần rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ".

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29/10, lần đầu hợp tác và đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", do UBND TP.HCM chủ trì và tổ chức bởi Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR).

Với sự chuẩn bị bài bản về chiến lược, thể chế và hạ tầng, TP.HCM đang vững bước chuyển hóa tri thức và nguồn lực toàn cầu thành năng lực nội sinh, kiến tạo không gian phát triển đột phá trong kỷ nguyên mới.