TP.HCM: Tông vào đuôi xe container, người đàn ông tử vong tại chỗ

Khoảng 20h tối 7/10, ông L.X.V (44 tuổi, ngụ phường Thuận Giao) điều khiển xe máy mang biển số 61C1-737.23 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng An Phú đi Bến Cát.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi qua khỏi giao lộ với đường Thuận An Hòa khoảng 200m, thuộc phường Thuận Giao thì tông vào đuôi xe container đang dừng sát vỉa hè. Cú va chạm làm người đàn ông đập đầu vào thùng container tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TP.HCM) và Công an phường Thuận Giao đến điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Do chiếc xe máy của nạn nhân găm chặt vào đuôi xe container, lực lượng Cảnh sát PCCC cũng được huy động đến hiện trường, dùng máy cắt chuyên dụng để tách hai phương tiện.