TP.HCM tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Đây là dịp đặc biệt nhằm ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực, thành tựu và đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của Thành phố.

Buổi lễ còn lan tỏa tinh thần tiên phong, khát vọng vươn lên và trách nhiệm đối với xã hội của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân; cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và khẳng định vị thế trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Thanh Đảo – Chủ tịch HAA vinh dự được vinh danh.

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, pháp luật, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng thời, chương trình ghi nhận những doanh nhân có năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Ông Nguyễn Quang Nhựt – Phó Chủ tịch HAA vinh dự được vinh danh.

Theo Ban Tổ chức, đợt bình chọn doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026 chú trọng hơn đến mức độ thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG), năng lực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, đổi mới phương thức quản trị và khả năng tìm kiếm, khai thác thị trường mới.

Ông Phạm Ngọc Cường – Phó Chủ tịch Thường trực HAA vinh dự được vinh danh.

Điểm mới của cuộc bình chọn năm 2026 là việc chú trọng hơn đến các tiêu chí về mức độ thực hành bộ tiêu chuẩn Môi trường-Xã hội-Quản trị (ESG), năng lực chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ mới, đổi mới phương thức quản trị, chủ động tìm kiếm và khai thác các thị trường mới.

Cuộc bình chọn năm nay có 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân được Ủy ban nhân dân TP.HCM công nhận là doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, tinh thần tiên phong và những đóng góp tích cực của các doanh nhân, doanh nghiệp đối với cộng đồng và sự phát triển kinh tế TP.HCM.

Trong số 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân TP. Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2026 có nhiều cái tên nổi bật như ông Nguyễn Thanh Đảo – Chủ tịch HAA; Ông Phạm Ngọc Cường – Phó Chủ tịch Thường trực HAA; Ông Nguyễn Quang Nhựt – Phó Chủ tịch HAA; Bà Lâm Thúy Ái – Cố vấn Câu lạc bộ DCAC; Ông Trương Thanh Ninh – Hội viên HAA. Danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu: Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam.

Có thể thấy rằng, đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, tinh thần tiên phong và những đóng góp tích cực của các doanh nhân, doanh nghiệp đối với cộng đồng và sự phát triển kinh tế TP.HCM.