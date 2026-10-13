TP.HCM tôn vinh 100 doanh nghiệp, 96 doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Chiều 13/10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND TP, Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) đã tổ chức lễ kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, tôn vinh và trao danh hiệu "Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu" năm 2026.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh khẳng định, đội ngũ doanh nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế.

Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố có thêm dư địa và nguồn lực để kết nối các trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, đổi mới sáng tạo với các vùng sản xuất, hình thành những chuỗi giá trị có quy mô và sức cạnh tranh cao hơn.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, cơ hội phát triển đặt ra yêu cầu thành phố phải chủ động khai thác lợi thế về thể chế và không gian, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và có tính dự báo.

Thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt; rà soát thủ tục, công khai thời hạn xử lý và trách nhiệm của từng cơ quan, cán bộ. Các sở, ngành, địa phương cần hạn chế tình trạng hướng dẫn thiếu nhất quán, để doanh nghiệp đi lại nhiều lần hoặc kiến nghị kéo dài do né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Cùng với đó, TP.HCM tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng, hạ tầng và các dự án tồn đọng theo đúng quy định; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hạ tầng số và hạ tầng phục vụ sản xuất.

Lãnh đạo UBND TP tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM.

Thành phố cũng tăng cường phối hợp với các tổ chức tín dụng, cơ sở đào tạo và đơn vị xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận nguồn vốn, nhân lực chất lượng cao, công nghệ và thị trường.

Lãnh đạo thành phố đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động nâng cao năng suất, đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực. Việc tuân thủ pháp luật, bảo đảm minh bạch, giữ gìn đạo đức kinh doanh và thực hiện trách nhiệm xã hội cần được xem là nền tảng cho phát triển bền vững.

Doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp cùng các cơ sở nghiên cứu, đào tạo. Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, xây dựng phương án đầu tư khả thi và chủ động tham gia các chuỗi cung ứng.

Các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị HUBA tiếp tục làm cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp; kịp thời phản ánh những khó khăn từ thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi. Hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, đào tạo và hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cần hướng đến hiệu quả thiết thực đối với hội viên.

Đổi mới để nâng cao sức cạnh tranh

Theo ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA, không gian phát triển mới của TP.HCM mang đến nhiều cơ hội, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Công nghệ, trí tuệ nhân tạo, các tiêu chuẩn xanh và sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu đang tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, doanh nghiệp không thể tiếp tục dựa hoàn toàn vào những phương thức từng mang lại thành công trong quá khứ.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA chia sẻ những định hướng của Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM.

Chủ tịch HUBA cho rằng doanh nghiệp thành phố cần đổi mới nhanh hơn, nâng cao năng lực quản trị, năng suất và khả năng vươn ra thị trường quốc tế.

Chuyển đổi số cần hướng đến cải thiện vận hành, thấu hiểu khách hàng và nâng cao tốc độ ra quyết định; còn chuyển đổi xanh là bước chuẩn bị năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Bên cạnh công nghệ và mô hình kinh doanh, đầu tư vào con người tiếp tục là yếu tố then chốt. Theo ông Mai Hữu Tín, công nghệ, thị trường có thể thay đổi, nhưng chất lượng nguồn nhân lực vẫn quyết định khả năng phát triển của doanh nghiệp.

Các doanh nhân TP.HCM được ghi nhận vì những đóng góp cho sự phát triển kinh tế thành phố.

Trong thời gian tới, HUBA xác định tiếp tục là cầu nối đưa tiếng nói của doanh nghiệp đến chính quyền, thúc đẩy liên kết để doanh nghiệp thành phố tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM cũng sẽ đồng hành cùng hội viên trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường.

Tại buổi lễ, UBND TP.HCM công nhận 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân đạt danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026.