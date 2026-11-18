Đáng chú ý, sau hội nghị, thành phố sẽ tổ chức triển lãm quy hoạch trong một tháng để người dân, doanh nghiệp tìm hiểu và tiếp cận các thông tin quy hoạch.

Một trong những bản đồ trong quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 643/KH-UBND về tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Theo kế hoạch, hội nghị dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 23/11 tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố, phường An Khánh, với khoảng 500 đại biểu tham dự.

Hội nghị do lãnh đạo UBND thành phố chủ trì, có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương lân cận, đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan báo chí.

Tại hội nghị, thành phố sẽ công bố Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể; giới thiệu các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, mô hình không gian phát triển, các đột phá chiến lược và nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch là tổ chức triển lãm quy hoạch trong thời gian một tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố để đông đảo người dân có thể đến tham quan, tìm hiểu. Hoạt động này nhằm đưa thông tin quy hoạch đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời nâng cao nhận thức và vai trò giám sát của người dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch, hồ sơ quy hoạch được phép công bố sẽ bao gồm thuyết minh, quy định quản lý, bản đồ, bản vẽ, sơ đồ, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan. Thành phố cũng công khai nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến theo quy định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao chủ trì xây dựng, cung cấp và duy trì một địa chỉ truy cập thống nhất đến bộ hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch chính thức. Đường dẫn và mã QR công bố phải bảo đảm ổn định, dễ truy cập, có thông tin về nguồn, phiên bản và thời điểm cập nhật.

Một góc đô thị TP.HCM hiện hữu.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm đăng tải thường xuyên thông tin quy hoạch trên cổng, trang thông tin điện tử của địa phương; tổ chức thông tin, niêm yết hoặc trưng bày tại trụ sở khi phù hợp. Các sở, ban, ngành cũng phải sử dụng nội dung và đường dẫn dữ liệu đã được thống nhất, tránh phát hành các bộ bản đồ, số liệu không đồng nhất.

Trong thời gian triển lãm, Sở Quy hoạch - Kiến trúc bố trí nhân viên thuyết minh, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng bản đồ số, giải đáp thắc mắc và tiếp nhận phản ánh phục vụ công tác tổ chức thực hiện quy hoạch.

Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) sẽ khai thác thông tin quy hoạch để giới thiệu tại các hoạt động xúc tiến đầu tư, làm việc với nhà đầu tư chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp và đối tác trong, ngoài nước.

UBND thành phố yêu cầu việc công bố quy hoạch phải bảo đảm đúng quy định, thống nhất một nguồn dữ liệu, không làm lộ bí mật Nhà nước, an toàn và tiết kiệm. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và thống nhất của hồ sơ, số liệu, sản phẩm do mình cung cấp hoặc xác nhận.

Theo phân công, Sở Tài chính là cơ quan chủ trì tham mưu, điều phối và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch; Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, với vai trò cơ quan lập quy hoạch, chủ trì chuẩn bị và tổ chức hội nghị.

Kế hoạch số 643/KH-UBND ngày 16/11/2026 thay thế Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 10/11/2026 của UBND TP.HCM.