TP.HCM tổ chức 'Say Hi năm 2027' dọc sông Sài Gòn đón năm mới ngày 26/12

UBND TP.HCM đã có văn bản thống nhất chủ trương tổ chức Chương trình “Say Hi năm 2027 - Đại nhạc hội chào đón năm mới trên trục sông Sài Gòn”. Chương trình dự kiến diễn ra từ 19 - 23h30 ngày 26/12, với thông điệp “Nghe Thành phố kể chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật”.

Chương trình “Say Hi năm 2027” có sự tham gia của 27 nghệ sĩ Việt Nam, do Công ty Cổ phần DATVIET VAC Group Holdings thực hiện.

Nội dung bao gồm phần khai mạc và 3 chương là Thành phố mở, Bắt nhịp Thành phố, Giao thoa rực rỡ và khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật khoảng 10 phút, từ 23h20.

Chương trình “Say Hi năm 2027 - Đại nhạc hội chào đón năm mới của TP.HCM tổ chức trên trục sông Sài Gòn ngày 26/12/2026. (Ảnh minh họa)

Chương trình được tổ chức ở 3 địa điểm là Công viên Bờ sông Sài Gòn cùng khu vực Ravo Park (phường An Khánh); vỉa hè đường Tôn Đức Thắng và đường đi bộ Nguyễn Huệ.

UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức chương trình. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát các nội dung, điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt động, thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với việc tổ chức sự kiện tại địa điểm công cộng, tập trung đông người; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh...

Thành phố cũng yêu cầu Công ty Cổ phần DATVIET VAC Group Holdings bảo đảm kinh phí tổ chức; phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan chức năng, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Đơn vị tổ chức cũng phải có phương án bảo đảm an toàn, thoát hiểm, thông báo cảnh báo sự cố; hạn chế tối đa hư hỏng, thiệt hại và cam kết khắc phục các hư hại (nếu có), thực hiện đúng thời gian nhận, hoàn trả mặt bằng và các nội dung hoạt động được cấp phép.

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 9 (mở rộng) mới đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn các chương trình “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Tổ quốc trong tim”, để cho thấy sức hút của các chương trình âm nhạc quy mô lớn.

Theo Bí thư Thành ủy, TP.HCM không nên chỉ có các show dành cho giới trẻ, mà cần thêm chương trình về truyền thống và đất nước.

Ông cũng nhắc đến đề xuất của một nhà đầu tư tổ chức chương trình vào dịp năm mới 2027. Điều quan trọng là Nhà nước và người dân cùng tham gia, để sự kiện không chỉ tạo doanh thu bán vé. Người đến xem còn lưu trú, ăn uống, mua sắm và sử dụng các dịch vụ khác tại Thành phố.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp hơn 7,2% GRDP. Đề án phát triển ngành xác định 8 lĩnh vực trọng tâm, gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thời trang, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo và du lịch văn hóa.