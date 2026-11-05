Tp.HCM tổ chức loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc dịp 24/11

Ngày 5/11, Sở Văn hóa Thể thao Tp.HCM đã thông tin về loạt sự kiện chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 24/11, được tổ chức đồng thời tại 3 khu vực trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, khu vực thứ nhất là sân khấu ngoài trời trên phố đi bộ Nguyễn Huệ; khu vực thứ hai tại Công viên Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương; khu vực thứ ba tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Thời gian này, nhiều hoạt động văn hóa khác cũng được tổ chức tại các địa điểm trên địa bàn thành phố.

Trước đó, vào 20h ngày 23/11, Tp.HCM dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật khởi động Liên hoan Âm nhạc HOZO 2026 tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, thành phố còn tổ chức trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping từ ngày 21-24/11. Các màn trình diễn dự kiến diễn ra tại khu vực phía trước trụ sở UBND Tp.HCM, số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn và Khách sạn Rex. Nội dung khai thác hình ảnh các biểu tượng văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Việt Nam và Tp.HCM.

Một trong những hoạt động trọng tâm khác là Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt cấp thành phố, diễn ra từ ngày 18-24/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chương trình khai mạc dự kiến lúc 19h ngày 22/11, do UBND Tp.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.HCM phối hợp tổ chức.

Hoạt động được triển khai gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Chương trình được tổ chức dưới hình thức cầu truyền hình trực tiếp, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa nghệ thuật.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm, ngày hội hướng đến giới thiệu bản sắc văn hóa của các dân tộc, tôn giáo và cộng đồng dân cư; đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Cùng thời gian này, nhiều hoạt động văn hóa khác cũng được tổ chức tại các địa điểm trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế Tp.HCM diễn ra từ ngày 19-24/11 tại Công viên Lê Văn Tám, Hội Nhiếp ảnh Thành phố, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình và đường Đồng Khởi.

Trong khi đó, triển lãm mỹ thuật cùng chủ đề được tổ chức từ ngày 20-24/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Tp.HCM và không gian ngoài trời Công viên Lam Sơn, với các tác phẩm sắp đặt có quy mô lớn.

Không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn mở rộng đến đặc khu Côn Đảo. Từ ngày 19-22/11, Hội sách Côn Đảo với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” sẽ được tổ chức, gắn hoạt động đọc sách với lịch sử, ký ức và giáo dục truyền thống.

Một nội dung đáng chú ý của hội sách là tọa đàm “Thư viện người - Human Library” với sự tham gia của các cựu tù chính trị Côn Đảo. Bên cạnh đó, chương trình còn có hoạt động trưng bày sách, tư liệu, hình ảnh về Côn Đảo, giao lưu đọc sách, số hóa tư liệu thông qua mã QR và xây dựng Thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo”.

Theo kế hoạch, trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ ngày 18-24/11, các bảo tàng, di tích, nhà hát và rạp xiếc do Nhà nước quản lý sẽ thực hiện miễn hoặc giảm giá vé tham quan, xem nghệ thuật. Thành phố cũng vận động các đơn vị tư nhân, cơ sở dịch vụ văn hóa tham gia chương trình ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và du khách.

Mỹ Hậu