TP.HCM tổ chức hội thi tay nghề dành cho công nhân metro

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1), hội thi do đơn vị phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức với chủ đề "HURC phát triển - Vững vàng chuyên môn".

Hội thi tay nghề là dịp để lực lượng lao động Metro TP.HCM nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và xử lý tình huống thực tế.

Hội thi dành cho thanh niên, người lao động thuộc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, có quốc tịch Việt Nam. Thí sinh được chia thành 3 bảng, gồm: Bảng A dành cho người đang điều hành, vận hành tàu; bảng B dành cho người trực tiếp bảo trì metro; bảng C dành cho người làm dịch vụ nhà ga.

Hội thi gồm 2 vòng, vòng sơ khảo dự kiến diễn ra ngày 30/9 tại ga Bến Thành và theo hình thức trực tuyến tại các nhà ga metro, tòa nhà OCC tại Depot Long Bình.

Tại vòng này, thí sinh làm bài trắc nghiệm 50 câu hỏi trên chuyên trang thi trực tuyến Myaloha. Nội dung xoay quanh kiến thức chuyên môn về an toàn vận hành metro, quy trình kỹ thuật, xử lý tình huống thực tế, dịch vụ hành khách và văn hóa doanh nghiệp ngành giao thông.

Ban tổ chức dự kiến lựa chọn 15 thí sinh bảng A, 30 thí sinh bảng B và 30 thí sinh bảng C có điểm cao nhất vào vòng chung kết.

Người lao động Metro TP.HCM được yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyên môn, kỹ năng và tác phong công nghiệp.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 2 đến 12/10 tại 14 nhà ga metro. Các thí sinh sẽ thực hiện hoàn thiện một quy trình làm việc hằng ngày theo các tiêu chí được quy định tại thể lệ hội thi.

Chương trình tổng kết và trao giải tổ chức lúc 10h ngày 21/10 tại ga Bến Thành.

Cơ cấu giải thưởng gồm 8 giải dành cho bảng A, 15 giải dành cho bảng B và 15 giải dành cho bảng C. Mỗi bảng có giải Nhất, Nhì, Ba và các giải Khuyến khích, kèm tiền thưởng và giấy khen. Cơ cấu giải có thể được điều chỉnh tùy số lượng đăng ký và chất lượng thí sinh.

Theo ban tổ chức, hội thi nhằm tạo sân chơi để thanh niên công nhân metro nâng cao tay nghề, kỹ năng thực hành, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; đồng thời phát hiện, tuyên dương những cá nhân có tay nghề tốt, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ vận hành hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM được đưa vào khai thác thương mại. Từ khi vận hành, tuyến đã từng bước hình thành phương thức vận tải công cộng hiện đại, góp phần kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ phía Đông thành phố, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đội ngũ nhân lực vận hành, bảo trì và phục vụ hành khách.

Hội thi tay nghề là dịp để công nhân, người lao động Metro TP.HCM rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế, qua đó góp phần xây dựng lực lượng nhân sự đáp ứng yêu cầu vận hành đường sắt đô thị an toàn, chuyên nghiệp.