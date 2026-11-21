Nhiều không gian tôn vinh di sản và sáng tạo

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 diễn ra xuyên suốt từ ngày 15 đến 24/11, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết (18–24/11). Các hoạt động nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh Thành phố năng động, sáng tạo, đồng thời tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa phong phú phục vụ người dân và du khách.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM.

Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình tuyên truyền, giáo dục, cổ động và truyền thông diễn ra từ ngày 15/10 đến 25/11, do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thực hiện. Từ ngày 18 đến 25/11, các triển lãm tranh cổ động, nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết được tổ chức tại Công viên Chi Lăng, công viên trên đường Nguyễn Du và Nhà Truyền thống cách mạng. Hoạt động hướng đến tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng.

Ngày 19/11, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM khai mạc tại Công viên Lê Văn Tám và đường Đồng Khởi, kéo dài đến ngày 24/11, tạo cơ hội giao lưu nghệ thuật và quảng bá hình ảnh Thành phố. Cùng ngày, Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” mở cửa tại đặc khu Côn Đảo, phục vụ công chúng đến ngày 22/11.

Tiếp nối chuỗi sự kiện, từ ngày 20 đến 24/11, triển lãm mỹ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và Công viên Chi Lăng, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, lan tỏa tinh thần sáng tạo.

Đường Nguyễn Huệ sôi động vơi lễ hội đa sắc màu

Trọng tâm chuỗi sự kiện là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại đường đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 22 đến 24/11. Ngày 22/11, chương trình mở đầu bằng lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc 18 giờ 30 phút tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp nối là trình chiếu 3D mapping trước trụ sở UBND Thành phố lúc 18 giờ 45 phút. Lễ khai mạc các hoạt động và không gian giới thiệu công nghiệp văn hóa diễn ra lúc 19 giờ.

Tối cùng ngày, chương trình thời trang “Sắc màu Việt Nam” diễn ra tại không gian “Ngôi nhà chung”; Quảng trường Đại đoàn kết sôi động với vũ hội đường phố cùng các tiết mục hát bội, cải lương, ca múa nhạc dân tộc. Từ 20 giờ, sân khấu chính tổ chức chương trình “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – Sắc màu văn hóa Việt Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2026”.

Song song đó, không gian giới thiệu công nghiệp văn hóa cũng phục vụ khách tham quan với các lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, điện ảnh, biểu diễn, du lịch văn hóa, quảng cáo, chuyển đổi số và xuất bản.

Tâm điểm chuỗi hoạt động là đường đi bộ Nguyễn Huệ trong ba ngày 22–24/11.

Ngày 23/11, chương trình trình chiếu mapping tiếp tục diễn ra trước trụ sở UBND Thành phố. Hoạt động cosplay các nhân vật nổi tiếng tổ chức trên đường đi bộ Nguyễn Huệ từ 15h30. Buổi tối, công chúng thưởng thức thời trang “Sắc màu Việt Nam”, Lễ hội Cồng chiêng của Nhà hát Truyền thống Đam San – Gia Lai, những tiết mục giới thiệu văn hóa Kinh, Hoa, Chăm, Khmer và các dân tộc phía Bắc. Sân khấu chính có chương trình nghệ thuật tổng hợp lúc 20 giờ.

Ngày 24/11, bên cạnh hoạt động mapping, cosplay và thời trang, Quảng trường Đại đoàn kết giới thiệu sắc màu văn hóa Cuba, Lào, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Bulgaria và Pháp. Đặc biệt, lúc 19 giờ 30 phút, chương trình nghệ thuật tại sân khấu chính đường Nguyễn Huệ được kết nối truyền hình trực tiếp với ba khu vực: phường Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một và phường Tam Thắng.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày văn hoá Việt Nam góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm cho người dân và du khách, đồng thời quảng bá đời sống nghệ thuật và tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong xây dựng và phát triển Thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình./.