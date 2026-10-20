TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động quy mô lớn hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Chuỗi hoạt động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18.11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11 trên toàn địa bàn TP.HCM

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 556/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 năm 2026 trên địa bàn TP.HCM. Theo kế hoạch, các chương trình diễn ra từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12.2026, trong đó tập trung cao điểm vào Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, từ ngày 18-24.11.

Chuỗi hoạt động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18.11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11, kết hợp nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, triển lãm, hội sách và trải nghiệm sáng tạo. Các chương trình được triển khai tại nhà hát, bảo tàng, không gian công cộng, khu dân cư, trường học, khu công nghiệp và những địa điểm phù hợp trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu.

Đưa hoạt động văn hóa đến gần công chúng

Một trong những nội dung điểm nhấn của chuỗi sự kiện sẽ là triển lãm tranh cổ động và triển lãm nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, diễn ra từ ngày 18-25.11. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 7h30 ngày 18.11 tại Công viên Chi Lăng, phường Sài Gòn.

Nội dung trưng bày sẽ bao gồm những tác phẩm tranh cổ động có thông điệp về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phản ánh bản sắc văn hóa, đời sống đô thị, hoạt động thể thao, lễ hội, điểm đến và sản phẩm du lịch của TP.HCM.

Chuỗi chương trình nhằm đưa hoạt động văn hóa đến gần mọi tầng lớp nhân dân

Đáng chú ý, triển lãm còn giới thiệu hình ảnh và tác phẩm liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo, thời trang, thiết kế, xuất bản và du lịch văn hóa. Những công trình, thiết chế văn hóa, thể thao, sự kiện và sản phẩm văn hóa tiêu biểu của Thành phố trong giai đoạn 2021-2025 cũng được giới thiệu đến công chúng.

Song song với triển lãm, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao được tổ chức từ đầu tháng 11 đến ngày 30.12. Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật công lập được định hướng tăng cường biểu diễn ca múa nhạc dân tộc, sân khấu truyền thống và nghệ thuật tổng hợp; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị nghệ thuật xã hội hóa để đưa các chương trình phục vụ người dân.

Những loại hình như cải lương, hát bội, kịch nói, nhạc kịch và vũ kịch được khuyến khích biểu diễn tại nhà hát, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, đình làng và di tích lịch sử - văn hóa. Các bảo tàng cũng tổ chức trưng bày, triển lãm, giao lưu, trải nghiệm và giáo dục di sản, hướng đến người dân, học sinh, sinh viên và du khách.

Một nội dung đáng chú ý là việc thực hiện miễn hoặc giảm giá vé tham quan, xem nghệ thuật tại các bảo tàng, di tích, nhà hát và rạp xiếc do Nhà nước quản lý trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ 18-24.11. Thành phố đồng thời vận động các đơn vị tư nhân, nhà hát xã hội hóa, cụm rạp chiếu phim và cơ sở dịch vụ văn hóa tham gia bằng các chính sách ưu đãi phù hợp dành cho học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và du khách.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, hoạt động thể thao quần chúng được tổ chức với nhiều hình thức như đồng diễn thể dục thể thao, biểu diễn võ thuật cổ truyền, lân - sư - rồng, giao lưu các môn thể thao dân tộc, trò chơi vận động dân gian, đua thuyền rồng và thả diều nghệ thuật.

Trong chuỗi hoạt động cao điểm, Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt sẽ được tổ chức từ ngày 18-24.11.2026

Trong chuỗi hoạt động cao điểm, Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt sẽ được tổ chức ở cấp TP.HCM từ ngày 18-24.11, khai mạc lúc 19h ngày 22.11 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu và trải nghiệm sẽ giới thiệu bản sắc văn hóa của TP.HCM, các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân. Chương trình cũng hướng đến biểu dương những tập thể, cá nhân, mô hình, công trình và cách làm tiêu biểu; tạo không gian giao lưu, phục vụ người dân và du khách.

Cùng với các hoạt động cộng đồng, Hội sách Côn Đảo với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” sẽ diễn ra từ ngày 19-22.11. Chương trình gắn văn hóa đọc với lịch sử, ký ức và giáo dục truyền thống, lấy cảm hứng từ tuyển tập “Những lá thư thời chiến Việt Nam”.

Giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa

Một nội dung quan trọng của chuỗi hoạt động là không gian giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, diễn ra từ 22-24.11.

Các không gian sẽ được thiết kế theo hướng hiện đại, kết hợp hình ảnh, âm thanh, video, mô hình và sản phẩm thực tế nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa, chuyển đổi số…

Ở lĩnh vực điện ảnh, chương trình “Tuần phim Bối cảnh TP.HCM” dự kiến tuyển chọn, trình chiếu các tác phẩm điện ảnh, phim ngắn và phim truyền hình tiêu biểu có bối cảnh hoặc phản ánh rõ nét không gian, con người, đời sống văn hóa TP.HCM. Các hoạt động chiếu phim công cộng, giới thiệu tài năng trẻ, giao lưu và kết nối với nhà sản xuất, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông cũng được đưa vào kế hoạch.

Thành phố sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn, giao lưu nghệ thuật giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu

Đối với nghệ thuật biểu diễn, không gian “Dấu ấn sân khấu TP.HCM” sẽ giới thiệu hình ảnh, tư liệu, áp phích, kịch bản, phục trang và đạo cụ của các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn tiêu biểu. Công nghệ số, mã QR và các hình thức tương tác phù hợp được định hướng sử dụng để tăng khả năng tiếp cận của công chúng.

Các chương trình biểu diễn sân khấu truyền thống và đương đại sẽ được tổ chức, trong đó có đêm diễn chuyên đề cải lương tuồng cổ, giới thiệu trích đoạn, bài bản, làn điệu, phục trang và nghệ thuật biểu diễn đặc trưng của Nam Bộ. Kế hoạch cũng đề cập việc tổ chức Liên hoan Nghệ thuật truyền thống chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, quy tụ các đơn vị nghệ thuật, nghệ nhân, nghệ sĩ và diễn viên của TP.HCM cùng các tỉnh, thành phố.

Ở lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, không gian với chủ đề “Bản sắc truyền thống - Thiết kế sáng tạo - Sức sống kỷ nguyên số” giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP đạt hạng 4-5 sao của TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Các không gian quảng cáo, phần mềm và trò chơi giải trí, du lịch văn hóa cũng được thiết kế để giới thiệu sản phẩm, giải pháp và mô hình ứng dụng công nghệ. Trong đó, chuyển đổi số được thể hiện qua các hoạt động số hóa tư liệu, hiện vật, di tích, bản đồ số, trải nghiệm thực tế ảo và thực tế tăng cường, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa và hỗ trợ công chúng tiếp cận thông tin.

Theo kế hoạch, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM dự kiến diễn ra từ 19-24.11 tại Công viên Lê Văn Tám, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM, Đường sách Nguyễn Văn Bình và đường Đồng Khởi.

Chương trình 3D Mapping dự kiến diễn ra từ 21-24.11 tại khu vực phía trước trụ sở UBND TP.HCM

Ở lĩnh vực nghệ thuật trình diễn công nghệ, chương trình 3D Mapping dự kiến diễn ra từ 21-24.11 tại khu vực phía trước trụ sở UBND TP.HCM. Công nghệ trình chiếu kết hợp âm thanh, ánh sáng sẽ khai thác hình ảnh biểu tượng văn hóa, lịch sử của Việt Nam và TP.HCM, tạo không gian trải nghiệm nghệ thuật tại khu vực trung tâm.

Đêm 23.11, chương trình nghệ thuật khởi động Liên hoan Âm nhạc Hozo 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Ngày 24.11, chương trình nghệ thuật cầu truyền hình trực tiếp kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật dự kiến tổ chức lúc 20h tại ba địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ; Công viên Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương; và Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Ngoài các hoạt động do TP.HCM tổ chức, Thành phố còn phối hợp triển khai những chương trình hưởng ứng do Bộ VHTTDL phát động, gồm chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”, triển lãm tranh cổ động, triển lãm ảnh và tranh nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa truyền thống tại cơ sở lưu trú du lịch cùng các hoạt động thể dục thể thao, biểu diễn võ thuật cổ truyền.

Bắn pháo hoa nghệ thuật phục vụ người dân và du khách sẽ diễn ra vào ngày 24.11

Với phạm vi triển khai trên toàn Thành phố và nội dung trải rộng từ nghệ thuật truyền thống đến các lĩnh vực sáng tạo đương đại, chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.2026 hướng đến tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào đời sống văn hóa. Việc kết hợp biểu diễn, triển lãm, đọc sách, trải nghiệm di sản và giới thiệu sản phẩm công nghiệp văn hóa cũng mở ra cơ hội để các giá trị văn hóa tiếp cận công chúng bằng nhiều hình thức.