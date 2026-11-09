TP.HCM tính phương án kiểm định khí thải xe máy vào ngày nghỉ

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các đơn vị triển khai các giải pháp liên quan đến công nhân, người lao động và quan hệ lao động trong thực hiện kiểm định khí thải môtô, xe gắn máy, nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và thúc đẩy chuyển đổi giao thông theo hướng xanh, bền vững.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng được giao có phương án tổ chức kiểm định ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ; đồng thời nghiên cứu ứng dụng đăng ký trực tuyến, đặt lịch trước và các giải pháp khác nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người, quá tải tại các cơ sở kiểm định.

Nghiên cứu đặt lịch kiểm định trực tuyến

Theo chỉ đạo, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai kiểm định khí thải môtô, xe gắn máy trên địa bàn TP.HCM theo đúng lộ trình và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Sở được giao rà soát, xây dựng phương án phát triển và phân bố mạng lưới cơ sở kiểm định phù hợp với mật độ phương tiện, dân cư và những khu vực tập trung đông công nhân, người lao động.

Cùng với đó, cơ quan này nghiên cứu giải pháp xã hội hóa, tận dụng hệ thống cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa đủ điều kiện để phục vụ công tác kiểm định.

Việc tổ chức kiểm định ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và nghiên cứu đăng ký trực tuyến, đặt lịch trước là những giải pháp được thành phố đặt ra nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người, quá tải tại các cơ sở kiểm định.

TP.HCM tính phương án kiểm định khí thải xe máy ngoài giờ, ngày nghỉ. Ảnh: Hoài Bảo.

Sở Xây dựng cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng nội dung chuyên môn phục vụ tuyên truyền, bảo đảm thông tin thống nhất, chính xác, dễ tiếp cận về lộ trình, tiêu chuẩn khí thải, đối tượng, địa điểm, quy trình, chi phí kiểm định và phương án xử lý đối với phương tiện không đạt yêu cầu.

Đối với công nhân, người lao động, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM được giao phối hợp tuyên truyền chính sách đến doanh nghiệp và người lao động.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền tại khu dân cư, khu nhà trọ và những nơi tập trung đông công nhân, người lao động.

Nghiên cứu hỗ trợ phí kiểm định lần đầu

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp đối với những nhóm chịu tác động của việc triển khai kiểm định khí thải.

Các hình thức được giao nghiên cứu gồm hỗ trợ phí kiểm định lần đầu, hỗ trợ một phần chi phí sửa chữa đối với trường hợp khó khăn.

Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu cơ chế thu cũ - đổi mới, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ trả góp khi chuyển đổi sang phương tiện điện hoặc phương tiện sử dụng năng lượng sạch, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và quy định pháp luật.

Sở Tài chính đồng thời nghiên cứu huy động nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, nhà sản xuất và nhà phân phối phương tiện tham gia các chương trình hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cho người lao động.

Đối với Sở Xây dựng, UBND TP.HCM giao nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa và chuyển đổi phương tiện phát thải cao, nhất là với người lao động có thu nhập thấp; báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Công an TP.HCM được giao phối hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý phương tiện; phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo đúng lộ trình, quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu công tác tuyên truyền phải cung cấp đầy đủ thông tin về lộ trình, giai đoạn chuyển tiếp và các chính sách hỗ trợ, giúp người dân chủ động thực hiện, hạn chế tâm lý lo lắng, bị động và tình trạng tập trung kiểm định vào thời điểm cuối kỳ.