TP.HCM tính phương án đưa căn hộ bỏ trống vào phục vụ công nhân

Bổ sung nguồn cung cho thuê

Là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất và các trung tâm sản xuất, dịch vụ quy mô lớn, TP.HCM có số lượng công nhân, người lao động rất đông.

Vì vậy, phát triển nhà ở có mức giá phù hợp với thu nhập không chỉ giúp người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần để doanh nghiệp duy trì nguồn nhân lực lâu dài.

Những năm qua, thành phố đã thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, hướng đến nhiều nhóm đối tượng, trong đó có công nhân và người lao động.

Dù vậy, nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế, đặc biệt là nhà cho thuê giá hợp lý. Trong khi đó, một số quỹ nhà được đầu tư từ nhiều năm trước vẫn chưa được khai thác tương xứng với nguồn lực đã bỏ ra.

Trước thực tế này, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM vừa đề xuất nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng 953 căn hộ tái định cư tại Khu dân cư Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc thành nhà cho công nhân thuê với mức giá phù hợp.

Theo ông Trần Thanh Thảo - Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ TP.HCM, khu tái định cư được đưa vào sử dụng từ năm 2010, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Công trình được xây dựng nhằm bố trí chỗ ở cho người dân thuộc diện giải tỏa trong chương trình nâng cấp đô thị.

Tuy nhiên, sau hơn 15 năm, nhiều căn hộ vẫn chưa có người sử dụng. Thực tế tại khu vực này cho thấy một số lối đi bị cỏ mọc kín, công viên nội khu ít người qua lại, trong khi một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp do thiếu hoạt động bảo trì thường xuyên.

Theo LĐLĐ TP.HCM, nghiên cứu đưa số căn hộ chưa sử dụng vào khai thác cho thuê có thể giúp tận dụng nguồn lực nhà ở hiện hữu, hạn chế tình trạng lãng phí tài sản và tạo thêm lựa chọn chỗ ở cho công nhân.

TP.HCM đề xuất tận dụng 953 căn hộ tái định cư chưa được sử dụng tại Vĩnh Lộc B làm nhà cho công nhân thuê.

Phương án này cũng đặt ra yêu cầu đánh giá hiện trạng công trình, chi phí sửa chữa, phương thức quản lý và mức giá cho thuê để bảo đảm tính khả thi.

Nhu cầu nhà ở của người lao động tại TP.HCM tiếp tục là vấn đề cần được quan tâm. Theo khảo sát của Công đoàn TP.HCM, có hơn 33.500 trường hợp đang có nhu cầu cấp thiết về nhà ở. Trong đó, khoảng 3.181 hộ có nhu cầu thuê nhà, còn hơn 30.300 hộ có nhu cầu thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội.

Hiện nay, một bộ phận lớn công nhân vẫn phải thuê phòng trọ tại các khu dân cư tự phát. Điều kiện sinh hoạt ở nhiều nơi còn chật hẹp, hạ tầng chưa đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là về phòng cháy, chữa cháy.

Khơi thông nguồn lực phát triển nhà ở công nhân

Ông Trần Thanh Thảo cho biết, thu nhập phổ biến của người lao động chỉ khoảng 7-10 triệu đồng mỗi tháng. Với mức thu nhập này, công nhân phải phân bổ tài chính cho nhiều khoản thiết yếu như tiền thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc con cái và chi phí học tập.

Do đó, bài toán nhà ở cho công nhân không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở khả năng chi trả định kỳ. Đối với những lao động chưa đủ điều kiện mua nhà, nhà cho thuê có giá phù hợp là nhu cầu thiết thực, giúp giảm áp lực tài chính và ổn định cuộc sống tại thành phố.

Từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu khai thác các căn hộ tái định cư chưa được sử dụng tại Vĩnh Lộc B được xem là một hướng đi cần xem xét song song với phát triển các dự án nhà ở mới.

Nếu được triển khai phù hợp, nguồn nhà hiện có có thể góp phần bổ sung lựa chọn chỗ ở cho công nhân trong thời gian chờ nguồn cung nhà ở xã hội tăng thêm.

Bên cạnh đề xuất tận dụng quỹ căn hộ tái định cư, LĐLĐ TP.HCM cho biết, đã ký thỏa thuận với 9 doanh nghiệp nhằm phát triển khoảng 128.000 căn nhà ở đến năm 2030.

Để các kế hoạch đi vào thực tế, tổ chức Công đoàn dự kiến theo dõi tiến độ thực hiện, kết nối các doanh nghiệp và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Thu nhập phổ biến của người lao động dao động khoảng 7-10 triệu đồng mỗi tháng.

Trong số các dự án được đề cập có khu nhà ở Hoa Sen An Hạ tại xã Tân Vĩnh Lộc, với quy mô 1.853 căn hộ. Dự án hiện cơ bản hoàn thiện hồ sơ và dự kiến khởi công trong quý IV.

LĐLĐ TP.HCM cũng kiến nghị thành phố tiếp tục áp dụng cơ chế “luồng xanh” nhằm ưu tiên giải quyết các thủ tục đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở.

Cùng với đó, đơn vị đề xuất thúc đẩy mô hình liên kết giữa tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp phát triển dự án và doanh nghiệp sử dụng lao động để tăng khả năng kết nối giữa nguồn cung nhà ở với nhu cầu thực tế.

Một giải pháp khác được đặt ra là ứng dụng dữ liệu số trong xác định nhu cầu, công khai thông tin các dự án và quản lý đối tượng thụ hưởng. Qua đó, việc phân bổ nhà ở có thể sát với nhu cầu thực tế hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh cơ chế xin - cho.

Từ quỹ căn hộ tái định cư chưa được khai thác đến các dự án nhà ở đang chuẩn bị triển khai, mục tiêu đặt ra là đa dạng hóa nguồn cung, đặc biệt ở phân khúc cho thuê phù hợp thu nhập.

Tuy nhiên, để các phương án phát huy hiệu quả, việc đánh giá chất lượng căn hộ, hoàn thiện cơ chế quản lý và xác định mức giá phù hợp với khả năng chi trả của công nhân sẽ là những vấn đề cần được tính toán cụ thể.