TP.HCM tính lại mức phạt giao thông, xe tải trên 1 tấn có thể phải đổi giờ chạy

Tại họp báo định kỳ kinh tế xã hội trên địa bàn TP vào chiều 22/10, Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM, cho biết đơn vị đang phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết về tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm giao thông trên địa bàn.

Dự thảo dự kiến được trình HĐND TP.HCM xem xét, trên cơ sở quy định của Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Theo trung tá Hoàng Bá Tuấn, các hành vi như chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, dừng, đỗ xe sai quy định hoặc đón, trả khách không đúng quy định đều có thể làm gia tăng nguy cơ tai nạn, cản trở lưu thông và gây ùn tắc giao thông.

Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM.

Đặc biệt, trên những tuyến đường huyết mạch vào giờ cao điểm, chỉ một ô tô dừng, đỗ sai quy định cũng có thể khiến dòng phương tiện phía sau ùn ứ kéo dài.

Vì vậy, việc nghiên cứu tăng mức xử phạt nhằm nâng cao tính răn đe, hạn chế những hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình giao thông thành phố.

Ngoài lỗi dừng, đỗ xe sai quy định, TP.HCM còn nghiên cứu tăng mức phạt đối với một số nhóm hành vi vi phạm khác. Tuy nhiên, mức phạt được đề xuất phải nằm trong giới hạn tối đa theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trung tá Tuấn lấy ví dụ, nếu khung xử phạt hiện hành đối với một hành vi từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, thành phố có thể đề xuất áp dụng mức 1 triệu đồng, thay vì vượt quá mức tối đa của khung xử phạt.

TP.HCM sẽ xem phát lại mức xử phạt giao thông trong thời gian tới.

Song song với việc nghiên cứu điều chỉnh mức xử phạt, Phòng CSGT đang phối hợp Sở Xây dựng xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết định 23 về hạn chế phương tiện lưu thông trên địa bàn TP.HCM.

Theo Trung tá Hoàng Bá Tuấn, hạ tầng giao thông còn hạn chế trong khi mật độ phương tiện cao. Hệ thống đường sá phải đáp ứng cả nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân lẫn hoạt động vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Một trong những định hướng đang được nghiên cứu là ưu tiên đường sá vào ban ngày cho nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời bố trí một số hoạt động vận tải vào ban đêm để giảm áp lực giao thông.

Cụ thể, theo phương án đang được xem xét, xe chở người dưới 29 chỗ có thể lưu thông vào khu vực trung tâm ban ngày, trong khi xe trên 29 chỗ được bố trí lưu thông sau 22 giờ.

Đối với xe vận tải hàng hóa, phương án được đưa ra là cho phép xe dưới 1 tấn lưu thông ban ngày, còn xe trên 1 tấn lưu thông sau 22 giờ.

Trung tá Tuấn nhấn mạnh đây là những nội dung đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, chưa phải quy định chính thức.

Các phương án được xem xét nhằm phân bổ lưu lượng phương tiện theo khung giờ, giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, đồng thời bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động vận tải hàng hóa tại TP.HCM.